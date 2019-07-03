Хорошие новости! Больничная касса начала финансирование процедуры по замораживанию яйцеклеток и спермы

Больничная касса оплачивает процедуру замораживания и хранение замороженных яйцеклеток и спермы, сообщается в пресс-релизе.

”Перед началом лечения, которое может привести к бесплодию, может возникнуть необходимость заморозить свои яйцеклетки или сперму, чтобы потом, если лечение прошло успешно и человек хочет иметь детей, он или она могли использовать свои сперму или яйцеклетки”, — объяснила Малле Аварсоо, специалист отдела медицинской службы врачей-специалистов Больничной кассы.

По словам врача-гинеколога др. Кай Халдре из центра по лечению бесплодия при гинекологической клинике Восточно-Таллиннской центральной больницы, необходимо заморозить яйцеклетки или сперму особенно пациентам с онкологическими или аутоиммунными заболеваниями. Необходимость и осуществимость услуги определяется врачебным советом, в состав которого входят врач пациента и врач по бесплодию.

Предложение о включении процедуры замораживания и хранения замороженных яйцеклеток и спермы в список услуг Больничной кассы подано Эстонским обществом гинекологов. В сотрудничестве с Больничной кассой было установлено, что замораживание яйцеклеток и сперматозоидов более выгодно, чем лечение бесплодия, как для бюджета Больничной кассы, так и для пациента, для которого позже может быть слишком поздно.

По словам доктора Кай Халдре, заморозка яйцеклеток и спермы была возможна годами, но пациент должен был платить за это сам. ”Это часто ограничивало использование этой опции. Современные методы замораживания яйцеклеток и спермы полностью оправдали себя, и поэтому могут быть одинаково доступны для всех пациентов, которые в этом нуждаются”, — добавила доктор.