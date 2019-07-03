03.07.2019, 15:30

Хорошие новости! Больничная касса начала финансирование процедуры по замораживанию яйцеклеток и спермы

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Хорошие новости! Больничная касса начала финансирование процедуры по замораживанию яйцеклеток и спермы
Foto on illustreerivFoto: Rauno Volmar

С 1 июля Больничная касса финансирует услуги по сохранению детородной функции. Женщины и мужчины детородного возраста, в случае заболеваний, которые влияют на плодовитость, либо перед проведением лечения, плохо влияющего на фертильность, теперь имеют возможность заморозить свои яйцеклетки или сперму.

Больничная касса оплачивает процедуру замораживания и хранение замороженных яйцеклеток и спермы, сообщается в пресс-релизе.

”Перед началом лечения, которое может привести к бесплодию, может возникнуть необходимость заморозить свои яйцеклетки или сперму, чтобы потом, если лечение прошло успешно и человек хочет иметь детей, он или она могли использовать свои сперму или яйцеклетки”, — объяснила Малле Аварсоо, специалист отдела медицинской службы врачей-специалистов Больничной кассы.

По словам врача-гинеколога др. Кай Халдре из центра по лечению бесплодия при гинекологической клинике Восточно-Таллиннской центральной больницы, необходимо заморозить яйцеклетки или сперму особенно пациентам с онкологическими или аутоиммунными заболеваниями. Необходимость и осуществимость услуги определяется врачебным советом, в состав которого входят врач пациента и врач по бесплодию.

Читайте также:

Предложение о включении процедуры замораживания и хранения замороженных яйцеклеток и спермы в список услуг Больничной кассы подано Эстонским обществом гинекологов. В сотрудничестве с Больничной кассой было установлено, что замораживание яйцеклеток и сперматозоидов более выгодно, чем лечение бесплодия, как для бюджета Больничной кассы, так и для пациента, для которого позже может быть слишком поздно.

По словам доктора Кай Халдре, заморозка яйцеклеток и спермы была возможна годами, но пациент должен был платить за это сам. ”Это часто ограничивало использование этой опции. Современные методы замораживания яйцеклеток и спермы полностью оправдали себя, и поэтому могут быть одинаково доступны для всех пациентов, которые в этом нуждаются”, — добавила доктор.

По оценке Больничной кассы, около 50 пациентов ежегодно нуждаются в замораживании яйцеклеток или спермы. Эта услуга будет обходиться Больничной кассе приблизительно в 43 000 евро в год.

Доктор Халдре заявила, что замораживание яйцеклеток не обязательно гарантирует беременность и роды в будущем. ”Успех лечения бесплодия зависит от многих факторов, включая количество и качество яйцеклеток, возраст женщины и другие сопутствующие заболевания. Решение заморозить яйцеклетки может быть нелегким. Достижение этого во многом зависит от поддержки людей, которая также помогает диагностировать заболевание и планировать лечение”, — пояснил доктор.

Услуга внутриматочной инсеминации также была включена Больничной кассой в список медицинского страхования, которая до сих пор оплачивалась пациентами. В случае внутриматочной инсеминации Больничная касса насчитывает около 100 пациентов в год, для которых эта услуга обходится почти в 64 000 евро.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: