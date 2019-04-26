26.04.2019, 11:40
Хорошее повышение: руководителем бюро премьер-министра станет Йоханнес Мерилай(1)
Советника Юри Ратаса Йоханнеса Мерилайда ждет хорошее повышение, поскольку он станет руководителем бюро премьер-министра.
Советника Юри Ратаса Йоханнеса Мерилайда ждет хорошее повышение, поскольку он станет руководителем бюро премьер-министра.
Мерилайд работает в бюро с начала 2017 года. До этого трудился руководителем коммуникационных служб различных ведомств.
Заместителем руководителя бюро станет Кятлин Пяэро.
До этого бюро руководил Танель Кийк, который в новом правительстве Ратаса займет кресло министра социальных дел.
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