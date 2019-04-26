Хорошее повышение: руководителем бюро премьер-министра станет Йоханнес Мерилай

Мерилайд работает в бюро с начала 2017 года. До этого трудился руководителем коммуникационных служб различных ведомств.

Заместителем руководителя бюро станет Кятлин Пяэро.

До этого бюро руководил Танель Кийк, который в новом правительстве Ратаса займет кресло министра социальных дел.