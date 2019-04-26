26.04.2019, 11:40

Хорошее повышение: руководителем бюро премьер-министра станет Йоханнес Мерилай

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rus.delfi.ee
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Хорошее повышение: руководителем бюро премьер-министра станет Йоханнес Мерилай
Ekspress Meedia

Советника Юри Ратаса Йоханнеса Мерилайда ждет хорошее повышение, поскольку он станет руководителем бюро премьер-министра.

Мерилайд работает в бюро с начала 2017 года. До этого трудился руководителем коммуникационных служб различных ведомств.

Заместителем руководителя бюро станет Кятлин Пяэро.

До этого бюро руководил Танель Кийк, который в новом правительстве Ратаса займет кресло министра социальных дел.

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