27.02.2020, 20:16

Хорошая новость: таллиннское бюро обслуживания полиции на Таммсааре в пятницу откроет свои двери


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Хорошая новость: таллиннское бюро обслуживания полиции на Таммсааре в пятницу откроет свои двери
PPA

Дезинфекционные работы в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Таллинне на Таммсааре теэ завершены, бюро будет открыто завтра, как обычно с 9 до 17.

Напомним, что сегодня примерно в 12.15 в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре теэ была вызвана скорая помощь, которая доставила одного клиента из бюро обслуживания в больницу для проверки подозрения на коронавирус.

По совету Департамента здоровья это бюро обслуживания временно закрыто для дезинфекции.
Клиент, которого доставили в больницу, является иностранцем, у которого было симптомы простудного заболевания.

В больнице был сделан лабораторный анализ на Covid-19, в случае позитивного результата Департамент здоровья выяснит, к кем контактировал данный человек.

Результаты анализа ожидаются в пятницу утром.

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