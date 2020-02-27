Хорошая новость: таллиннское бюро обслуживания полиции на Таммсааре в пятницу откроет свои двери

Напомним, что сегодня примерно в 12.15 в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре теэ была вызвана скорая помощь, которая доставила одного клиента из бюро обслуживания в больницу для проверки подозрения на коронавирус.
По совету Департамента здоровья это бюро обслуживания временно закрыто для дезинфекции.
Клиент, которого доставили в больницу, является иностранцем, у которого было симптомы простудного заболевания.
В больнице был сделан лабораторный анализ на Covid-19, в случае позитивного результата Департамент здоровья выяснит, к кем контактировал данный человек.
Результаты анализа ожидаются в пятницу утром.
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