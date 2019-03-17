17.03.2019, 13:20

Хололей: в отношении инвестиций Китая в туннель Таллинн-Хельсинки нужно соблюдать осторожность

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rus.delfi.ee
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Henrik Hololei
Henrik HololeiFoto: Priit Simson

В Еврокомиссии пожелали успеху проекту туннеля Таллинн-Хельсинки, призвав при этом соблюдать осторожность, когда речь идет о финансироварии из Китая, пишет rus.err.ee

Еврочиновник заявил, что план по ценам и временным рамкам на данный момент является слишком оптимистичным, кроме того нужно не забывать об осторожности, когда приходят китайские деньги. По словам Хололея, китайские инвестиции в Европу привестствуются, если они соответствуют европейским правилам и стандартам.

"По поводу китайского капитала: не очень ясно, какая цель у этих инвестиций, связаны ли они с усилением своего геополитического влияния. Подобное мы уже видели во многих государствах, которые впоследствии обанкротились", — отметил Хололей.

Напомним, что в начале марта один из китайских фондов сообщил о планах инвестировать в туннель Таллинн-Хельсинки 15 млрд евро.

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