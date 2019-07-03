Ходят слухи, что дипломную работу Эльмара Вахера написала сотрудница КаПо. Ведомство отрицает

С 2018 года Сулби работает в КаПо. До этого трудилась в полиции.

По словам пресс-секретаря КаПо Харри Пуусеппа, они тоже слышали подобные утверждения. ”Мы проверили их и на настоящий момент не имеем никаких оснований полагать, что они имеют под собой почву”, — говорит чиновник.

”Я точно не писала его дипломной работы, — комментирует сама Сулби. — Совершенно непонятно, кто и почему распространяет эти злонамеренные слухи”.



Delfi TV



Все бы ничего, если бы не один любопытный нюанс. В 2014 году Сулби защитила в Академии МВД магистерскую работу на тему организации досудебного производства связанных с пожарами преступлений. Вахер к этой работе не имеет никакого отношения и его имя там ни разу не упоминается. Тем не менее при детальном изучении метаданных диплома в дигитальной библиотеке академии выясняется, что pdf-файл имеет название ”Elmar Vaher”. То есть изначально создатель файла назвал его именем Вахера.

”Не могу сказать, как имя Эльмара Вахера оказалось в метаданных файла. Может, это как-то связано с тем, что основную часть своего диплома я писала на рабочем компьютере”, — предполагает Сулби.