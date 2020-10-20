“Ходячий антипример”. Директор русской школы Сергей Гаранжа о трудностях с эстонским, портрете посла РФ и “своем пути”

В очередной раз под медийный обстрел попал Линнамяэский русский лицей и исполняющий обязанности директора Сергей Гаранжа (65). "И. о." приходится приписывать, так как Гаранжа не владеет эстонским на уровне C1. Еще в школе висит фото посла России, а на День знаний якобы учителей заставляют смотреть речь президента РФ.

"Приглашаю президента Керсти Кальюлайд в гости!"



”Здесь висят портреты людей, которые были в нашем новом здании”, — с ходу рассказывает Сергей Гаранжа. В 2017 году школа разделилась на две части: основную и гимназическую ступени. В старом здании, где сейчас основная школа, была другая традиция — отмечать в гостевой книге людей, посетивших лицей. Среди них Юри Ратас, Тынис Пальтс, Эйки Нестор, послы США и Великобритании и многие другие гости, не связанные с Россией. ”Если кто-то еще придет, повесим фото, тут места много”, — продолжает он.

Многих удивила фотография посла Российской Федерации Александра Петрова. ”Он не встречался с ребятами. Он здесь, потому что в 10-е классы мы посвящаем в Царскосельском лицее под Санкт-Петербургом. Петров помогал организовать эти поездки, мы ему благодарны за это”.

"Это была мечта - построить гимназию. Старшеклассники хотят посидеть, пообщаться с девушками, а первоклассники им мешают" Foto: Ilmar Saabas

Почему нет портрета президента Эстонии? ”Я не буду врать. Просто нет, — говорит Гаранжа. — Не знаю почему. Я не могу сейчас сказать причину. Национальные флаги везде висят, приходят гости из Рийгикогу, эстонские историки и артисты”. "Может быть, сейчас позовем президента в лицей?" — спрашиваю я. ”Да, давайте. Приглашаю Керсти Кальюлайд к нам в гости! Тем более мы проводим посвящение в первоклассники в Кадриоргском дворце, тут рядом”.

Сергей Николаевич, конечно же, повел нас по свежим коридорам школы. Стенды с грамотами, вырезка из газеты с фото Арво Пярта, книги об истории балтийских лицеистов, много медалей со спортивных соревнований: первое место по футболу, а в баскетбол женская команда ездила играть в Китай. ”Наша школа победила целый Китай, — улыбается Гаранжа. — А нашего ученика Максима Паскотчи пригласили в академию ”Тоттенхэма”". Вообще спорт — страсть Сергея Николаевича. Он до сих пор играет два раза в неделю в футбол, а в детстве мечтал стать тренером. Достояние школы — зал по баскетболу, где можно проводить юношеские международные игры.