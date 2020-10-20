“Ходячий антипример”. Директор русской школы Сергей Гаранжа о трудностях с эстонским, портрете посла РФ и “своем пути”(21)
Репортер RusDelfi Виталий Бесчастный встретился с самым обсуждаемым работником сферы образования.
Репортер RusDelfi Виталий Бесчастный встретился с самым обсуждаемым работником сферы образования.
В очередной раз под медийный обстрел попал Линнамяэский русский лицей и исполняющий обязанности директора Сергей Гаранжа (65). "И. о." приходится приписывать, так как Гаранжа не владеет эстонским на уровне C1. Еще в школе висит фото посла России, а на День знаний якобы учителей заставляют смотреть речь президента РФ.
”Здесь висят портреты людей, которые были в нашем новом здании”, — с ходу рассказывает Сергей Гаранжа. В 2017 году школа разделилась на две части: основную и гимназическую ступени. В старом здании, где сейчас основная школа, была другая традиция — отмечать в гостевой книге людей, посетивших лицей. Среди них Юри Ратас, Тынис Пальтс, Эйки Нестор, послы США и Великобритании и многие другие гости, не связанные с Россией. ”Если кто-то еще придет, повесим фото, тут места много”, — продолжает он.
Многих удивила фотография посла Российской Федерации Александра Петрова. ”Он не встречался с ребятами. Он здесь, потому что в 10-е классы мы посвящаем в Царскосельском лицее под Санкт-Петербургом. Петров помогал организовать эти поездки, мы ему благодарны за это”.
Почему нет портрета президента Эстонии? ”Я не буду врать. Просто нет, — говорит Гаранжа. — Не знаю почему. Я не могу сейчас сказать причину. Национальные флаги везде висят, приходят гости из Рийгикогу, эстонские историки и артисты”. "Может быть, сейчас позовем президента в лицей?" — спрашиваю я. ”Да, давайте. Приглашаю Керсти Кальюлайд к нам в гости! Тем более мы проводим посвящение в первоклассники в Кадриоргском дворце, тут рядом”.
Сергей Николаевич, конечно же, повел нас по свежим коридорам школы. Стенды с грамотами, вырезка из газеты с фото Арво Пярта, книги об истории балтийских лицеистов, много медалей со спортивных соревнований: первое место по футболу, а в баскетбол женская команда ездила играть в Китай. ”Наша школа победила целый Китай, — улыбается Гаранжа. — А нашего ученика Максима Паскотчи пригласили в академию ”Тоттенхэма”". Вообще спорт — страсть Сергея Николаевича. Он до сих пор играет два раза в неделю в футбол, а в детстве мечтал стать тренером. Достояние школы — зал по баскетболу, где можно проводить юношеские международные игры.
В 2017 году открыли новое здание лицея, где учатся только гимназисты. Когда строили школу, исходили из мнений учеников, учителей, родителей. ”И моего немного”, — скромно отмечает Гаранжа. Хотя потом он признался, что его влияние было совсем не маленьким. Постоянные переговоры, споры ”с потом и кровью” на протяжении всего этапа планирования. ”Отдельная гимназия — моя мечта. Хотелось сделать все хорошо, чтобы детям было максимально комфортно”.
”За 30 лет работы появилось два варианта неформального прозвища — ”Дир”, от директор, и СНГ — Сергей Николаевич Гаранжа.
Школа действительно напоминает университет: большие аудитории, сдвоенные уроки, многофункциональные спортивные залы, музыкальная и театральные студии, класс для парикмахеров, обсерватория, 40 предметов на выбор, особая система оценивания, где за посещение уроков начисляют баллы.
Некоторые сравнивают форму правления Гаранжи с советской системой руководства — жестко и беспринципно. Даже ходили слухи, что на 1 сентября Гаранжа заставил всех слушать речь президента Владимира Путина. ”Было бы не так досадно, если это было бы правдой. Этого не было. Вот мы сидим в учительской, тут даже телевизора нет. 1 сентября нам было не до этого. Нам нужно было провести линейки в двух школах. Мало кто сидел и ждал директора перед экраном. Я не диктатор. Я очень толерантный, кому-то нравлюсь, кому-то нет, это нормально”, — парирует недавние обвинения и. о. директора Линнамяэского русского лицея.
В вариант с доносом он верить не хочет, но не отрицает, что один из учеников другой школы, который пришел в лицей на курсы, мог кому-то рассказать о ”странностях в школе”.
Нетривиальность в этом учебном заведении действительно есть. В 2017-м эта и две других гимназии Таллинна вернулись к полному обучению на русском языке, тогда как в других школах действует система 60 на 40.
У лицея свой путь, который приносит результат, подчеркивает и. о. директора. Мало где можно некоторые предметы изучать на эстонском языке. Выбираешь сам: можешь, например, учить биологию на эстонском, чтобы потом поступить в Тарту, если не хочешь — изучаешь на родном. Кстати, в Линнамяэском лицее сейчас всего 1764 учащихся, из них 564 гимназиста из 18 школ страны. В первые классы — тоже много желающих. Четыре первых класса для тех, кто живет рядом. Для жителей отдаленных районов — конкурс 4-5 человек на место.
”"Мы, Таллиннский Линнамяэский русский лицей, открыты для тех, кто хочет вступить с нами в диалог. Ждем всех, кто хочет не только послушать, но и услышать и нашу точку зрения".
— Чтобы быть директором школы, нужно иметь категорию С1 по эстонскому языку. У вас ее нет. Как так получилось?
— Не дается мне эстонский язык. Я учил, нанимал репетитора, ходил сдавать тесты, платил штрафы — последний 640 евро. Это не оправдание, но сложность еще в том, что я постоянно под прицелом. Нервная система просто не выдерживает. Эта ситуация физически и психологически давит на меня. Но я делаю в лицее все для того, чтобы дети знали языки: эстонский, английский, французский и другие.
Я честен перед своими ребятами. Говорю им: чем больше вы будете знать языков, тем больше у вас будет перспектив для роста. У нас посыл для всех детей и родителей: выпускник Линнамяэского русского лицея должен владеть родным языком, эстонским и английским.
— Незнание языка приносит вам неудобства?
— Мне приходится часто просить помощи в переводах. Я трачу намного больше времени на работу с документами. У меня нет другого пути сейчас. Я делаю все для ребят и для учителей.
В этот момент к беседе подключается завуч Светлана Янчис.
Светлана Янчис: Мы часто с учениками обсуждаем эту тему. Я всем говорю: посмотрите, как Сергею Николаевичу сложно. Он ходячий антипример. Инвалиду, который не может ходить, нужно компенсировать это сильными руками, креслом, чем-то еще. Так же и наш директор должен работать в два раза больше. И они, видя это, понимают, что они должны знать эстонский язык.
Он (Сергей Гаранжа, — RusDelfi) стал директором в 1988 году, когда эстонский язык был не так важен. Это единственный директор, который работает 32 года. Попробуйте столько лет управлять самой большой школой Эстонии.
Сергей Гаранжа: Я даже не знал, что вы меня обсуждаете. (Смеется.)
— Задумывались об уходе?
— Я на каждом этапе работы ставил цели и задачи. Всю жизнь мечтал построить здание для старшеклассников. Я иду к той или иной цели не благодаря, а вопреки. Мне друзья говорили: дострой гимназию и уходи спокойно на пенсию (по возрасту Гаранжа уже может выйти на пенсию, — RusDelfi). Я не могу, есть еще проекты, которые нужно доделать. Я не могу сейчас бросить ребят и учителей.
Стоит отметить, что в среднем по стране экзамен по эстонскому языку сдают на 60 баллов, средний показатель в Линнамяэском русском лицее в 2019 году — 79. Это самая популярная школа ЭР, там учится больше всего школьников. В первые и десятые классы стоит очередь из желающих.
Как признался Сергей Николаевич, он счастливый человек. В ходе двухчасовой встречи он неоднократно повторял: мы выбрали свой путь, он приносит результат. Судя почти по всем показателям, это так и есть. Почему почти? Остается только один пункт, по которому Линнамяэский русский лицей не может быть в высшей лиге среди школ — бумажка о знании госязыка. И не у школьников или учителей, а у руководителя школы. Вот такой парадокс современной Эстонии.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
Вдова советского генерала Глаголева заживо сварилась у себя дома
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Спортсменка у плиты: неожиданный поворот в жизни Курниковой