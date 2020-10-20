“Ходячий антипример”. Директор русской школы Сергей Гаранжа о трудностях с эстонским, портрете посла РФ и “своем пути”(41)
Репортер RusDelfi Виталий Бесчастный встретился с самым обсуждаемым работником сферы образования.
Репортер RusDelfi Виталий Бесчастный встретился с самым обсуждаемым работником сферы образования.
В очередной раз под медийный обстрел попал Линнамяэский русский лицей и исполняющий обязанности директора Сергей Гаранжа (65). "И. о." приходится приписывать, так как Гаранжа не владеет эстонским на уровне C1. Еще в школе висит фото посла России, а на День знаний якобы учителей заставляют смотреть речь президента РФ.
”Здесь висят портреты людей, которые были в нашем новом здании”, — с ходу рассказывает Сергей Гаранжа. В 2017 году школа разделилась на две части: основную и гимназическую ступени. В старом здании, где сейчас основная школа, была другая традиция — отмечать в гостевой книге людей, посетивших лицей. Среди них Юри Ратас, Тынис Пальтс, Эйки Нестор, послы США и Великобритании и многие другие гости, не связанные с Россией. ”Если кто-то еще придет, повесим фото, тут места много”, — продолжает он.
Многих удивила фотография посла Российской Федерации Александра Петрова. ”Он не встречался с ребятами. Он здесь, потому что в 10-е классы мы посвящаем в Царскосельском лицее под Санкт-Петербургом. Петров помогал организовать эти поездки, мы ему благодарны за это”.
Почему нет портрета президента Эстонии? ”Я не буду врать. Просто нет, — говорит Гаранжа. — Не знаю почему. Я не могу сейчас сказать причину. Национальные флаги везде висят, приходят гости из Рийгикогу, эстонские историки и артисты”. "Может быть, сейчас позовем президента в лицей?" — спрашиваю я. ”Да, давайте. Приглашаю Керсти Кальюлайд к нам в гости! Тем более мы проводим посвящение в первоклассники в Кадриоргском дворце, тут рядом”.
Сергей Николаевич, конечно же, повел нас по свежим коридорам школы. Стенды с грамотами, вырезка из газеты с фото Арво Пярта, книги об истории балтийских лицеистов, много медалей со спортивных соревнований: первое место по футболу, а в баскетбол женская команда ездила играть в Китай. ”Наша школа победила целый Китай, — улыбается Гаранжа. — А нашего ученика Максима Паскотчи пригласили в академию ”Тоттенхэма”". Вообще спорт — страсть Сергея Николаевича. Он до сих пор играет два раза в неделю в футбол, а в детстве мечтал стать тренером. Достояние школы — зал по баскетболу, где можно проводить юношеские международные игры.
В 2017 году открыли новое здание лицея, где учатся только гимназисты. Когда строили школу, исходили из мнений учеников, учителей, родителей. ”И моего немного”, — скромно отмечает Гаранжа. Хотя потом он признался, что его влияние было совсем не маленьким. Постоянные переговоры, споры ”с потом и кровью” на протяжении всего этапа планирования. ”Отдельная гимназия — моя мечта. Хотелось сделать все хорошо, чтобы детям было максимально комфортно”.
”За 30 лет работы появилось два варианта неформального прозвища — ”Дир”, от директор, и СНГ — Сергей Николаевич Гаранжа.
Школа действительно напоминает университет: большие аудитории, сдвоенные уроки, многофункциональные спортивные залы, музыкальная и театральные студии, класс для парикмахеров, обсерватория, 40 предметов на выбор, особая система оценивания, где за посещение уроков начисляют баллы.
Некоторые сравнивают форму правления Гаранжи с советской системой руководства — жестко и беспринципно. Даже ходили слухи, что на 1 сентября Гаранжа заставил всех слушать речь президента Владимира Путина. ”Было бы не так досадно, если это было бы правдой. Этого не было. Вот мы сидим в учительской, тут даже телевизора нет. 1 сентября нам было не до этого. Нам нужно было провести линейки в двух школах. Мало кто сидел и ждал директора перед экраном. Я не диктатор. Я очень толерантный, кому-то нравлюсь, кому-то нет, это нормально”, — парирует недавние обвинения и. о. директора Линнамяэского русского лицея.
В вариант с доносом он верить не хочет, но не отрицает, что один из учеников другой школы, который пришел в лицей на курсы, мог кому-то рассказать о ”странностях в школе”.
Нетривиальность в этом учебном заведении действительно есть. В 2017-м эта и две других гимназии Таллинна вернулись к полному обучению на русском языке, тогда как в других школах действует система 60 на 40.
У лицея свой путь, который приносит результат, подчеркивает и. о. директора. Мало где можно некоторые предметы изучать на эстонском языке. Выбираешь сам: можешь, например, учить биологию на эстонском, чтобы потом поступить в Тарту, если не хочешь — изучаешь на родном. Кстати, в Линнамяэском лицее сейчас всего 1764 учащихся, из них 564 гимназиста из 18 школ страны. В первые классы — тоже много желающих. Четыре первых класса для тех, кто живет рядом. Для жителей отдаленных районов — конкурс 4-5 человек на место.
”"Мы, Таллиннский Линнамяэский русский лицей, открыты для тех, кто хочет вступить с нами в диалог. Ждем всех, кто хочет не только послушать, но и услышать и нашу точку зрения".
— Чтобы быть директором школы, нужно иметь категорию С1 по эстонскому языку. У вас ее нет. Как так получилось?
— Не дается мне эстонский язык. Я учил, нанимал репетитора, ходил сдавать тесты, платил штрафы — последний 640 евро. Это не оправдание, но сложность еще в том, что я постоянно под прицелом. Нервная система просто не выдерживает. Эта ситуация физически и психологически давит на меня. Но я делаю в лицее все для того, чтобы дети знали языки: эстонский, английский, французский и другие.
Я честен перед своими ребятами. Говорю им: чем больше вы будете знать языков, тем больше у вас будет перспектив для роста. У нас посыл для всех детей и родителей: выпускник Линнамяэского русского лицея должен владеть родным языком, эстонским и английским.
— Незнание языка приносит вам неудобства?
— Мне приходится часто просить помощи в переводах. Я трачу намного больше времени на работу с документами. У меня нет другого пути сейчас. Я делаю все для ребят и для учителей.
В этот момент к беседе подключается завуч Светлана Янчис.
Светлана Янчис: Мы часто с учениками обсуждаем эту тему. Я всем говорю: посмотрите, как Сергею Николаевичу сложно. Он ходячий антипример. Инвалиду, который не может ходить, нужно компенсировать это сильными руками, креслом, чем-то еще. Так же и наш директор должен работать в два раза больше. И они, видя это, понимают, что они должны знать эстонский язык.
Он (Сергей Гаранжа, — RusDelfi) стал директором в 1988 году, когда эстонский язык был не так важен. Это единственный директор, который работает 32 года. Попробуйте столько лет управлять самой большой школой Эстонии.
Сергей Гаранжа: Я даже не знал, что вы меня обсуждаете. (Смеется.)
— Задумывались об уходе?
— Я на каждом этапе работы ставил цели и задачи. Всю жизнь мечтал построить здание для старшеклассников. Я иду к той или иной цели не благодаря, а вопреки. Мне друзья говорили: дострой гимназию и уходи спокойно на пенсию (по возрасту Гаранжа уже может выйти на пенсию, — RusDelfi). Я не могу, есть еще проекты, которые нужно доделать. Я не могу сейчас бросить ребят и учителей.
Стоит отметить, что в среднем по стране экзамен по эстонскому языку сдают на 60 баллов, средний показатель в Линнамяэском русском лицее в 2019 году — 79. Это самая популярная школа ЭР, там учится больше всего школьников. В первые и десятые классы стоит очередь из желающих.
Как признался Сергей Николаевич, он счастливый человек. В ходе двухчасовой встречи он неоднократно повторял: мы выбрали свой путь, он приносит результат. Судя почти по всем показателям, это так и есть. Почему почти? Остается только один пункт, по которому Линнамяэский русский лицей не может быть в высшей лиге среди школ — бумажка о знании госязыка. И не у школьников или учителей, а у руководителя школы. Вот такой парадокс современной Эстонии.
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