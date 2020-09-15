Ходатайство об освобождении от платы за место в детском саду таллиннцы могут подать через интернет

Таллиннское городское собрание изменило постановление, согласно которому, задним числом, с 1 сентября, от платы за место в детском саду в полном объеме освобождаются малообеспеченные семьи и родители детей с особыми образовательными потребностями. Для подачи заявления родителю следует зайти на сайт info.haridus.ee/lasteaiakoht, авторизоваться в системе самообслуживания и нажать на зеленую кнопку ”Подать ходатайство об освобождении от платы за место”. Также есть возможность подать ходатайство в детском саду на месте.

Если до сих пор родители имели возможность получить льготу при оплате за место в детском саду в объеме до 80%, то сейчас от платы за место освобождаются семьи, в которых доход на первого члена семьи меньше размера действующей минимальной ставки оплаты труда, а доход каждого последующего члена семьи составляет менее 80% от минимальной заработной платы. Условием для получения освобождения является то, что как родитель, так и ребенок, должны являться жителями Таллинна по данным регистра народонаселения и проживать по одному адресу. Нетто-доход родителей проверяет социальный отдел районной управы по месту жительства.

В полном объеме от платы за место освобождаются также родители детей, посещающих спецгруппы столичных муниципальных детских садов или детей с особыми образовательными потребностями, находящихся в очереди на получение места в такой спецгруппе. Как и прежде, льгота распространяется на многодетные семьи (начиная с третьего ребенка, если трое детей из одной семьи посещают столичный детский сад).

В трех упомянутых случаях льгота назначается родителям до конца учебного года, то есть до 31 августа 2021 года. В следующем учебном году при необходимости нужно подать новое ходатайство.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, данная мера позволит оказать поддержку более чем 1500 детям.

”Новая система станет хорошим подспорьем как для людей с низкой зарплатой, родителей, воспитывающих ребенка в одиночку, так и для многодетных семей. Это означает, что пособие направлено конкретным нуждающимся, что позволит им экономить свыше 70 евро в месяц, или 840 евро в год, — сказал Белобровцев. — К тому же, с 2017 года питание в таллиннских муниципальных детских садах стало бесплатным, что дает основание говорить о том, что Таллинн в этой области является самым дружелюбным местным самоуправлением в Эстонии”.