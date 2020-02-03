”Хочу засыпать и не думать о том, что будет завтра". После рождения второго ребенка женщина оказалась в долговой яме

Да, знаю, сейчас все будут говорить, что я сама дура и прочее. Но извините, материнская зарплата — не резиновая! Платишь столько, сколько можешь. Машинки для печатания денег у меня нет. Как и нет места, куда я могла бы переехать, чтобы не платить за аренду.

Я ищу работу, которую могла бы выполнять наряду с уходом за ребенком. Со своей стороны делаю все, чтобы выбраться из этой ситуации, но я не могу перевернуть мир. Не могу заставить людей понять, что я не сидела и не ждала, что все разрешится само собой.

Я прилагаю все усилия, чтобы все было нормально. Делаю все, чтобы мне не приходилось плакать каждый день. Хочу привести свою жизнь в порядок. Хочу ложиться спать и не думать о том, что будет завтра. Хочу, чтобы у ребенка было все.

У меня нет богатых родителей. У них свои заботы. Я знаю, что я не отношусь к тем людям, у кого разрушен дом или болен ребенок, но я все равно прошу помощи. Прошу помощи, чтобы не остаться без крова. Чтобы у ребенка было что кушать. Чтобы не стать обманщицей, ведь я честный человек. Я честна с людьми, которые хотели бы меня выслушать.

Я не буду отказываться, если люди захотят поддержать меня одним евро, пятью или десятью, так как хочу привести свои дела в порядок прежде, чем все станет еще хуже. Сейчас я должна 4000 евро, из которых тысяча должна быть уже оплачена, но при нынешнем темпе я не могу заплатить все к тому времени, когда мне перестанут платить материнскую зарплату. Если к тому времени я не устроюсь на работу или мой ребенок не получит места в детском саду, то все опять пойдет под откос.

Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вернуть детям ту жизнь, которую они заслуживают. Мне действительно нужен хотя бы человек, который меня выслушает. Или кто-то, кто предложит возможность зарабатывать, находясь дома. Или кто-то, кто поймет, что я делаю все, что могу, но мне нужна помощь.

Я действительно хочу, чтобы в нашем обществе были не только оскорбления. Прошу не начинать указывать мне на мое место или что-то в этом роде. Сохраняйте чувство собственного достоинства. Я всего лишь человек, который ошибся.

Достойна ли я того, чтобы дать мне шанс? Надеюсь, что да. Надеюсь, что найдется человек, который хоть немного поймет меня.