03.02.2020, 08:00

”Хочу засыпать и не думать о том, что будет завтра". После рождения второго ребенка женщина оказалась в долговой яме


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”Хочу засыпать и не думать о том, что будет завтра". После рождения второго ребенка женщина оказалась в долговой яме
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Читательница Naistekas поделилась на форуме историей, как с рождением второго ребенка ее семья столкнулась с серьезными финансовыми трудностями:

Я — мать двоих детей. Одному из них всего десять месяцев. До его рождения в жила по-другому: да, финансовые проблемы были, но всегда можно было поработать сверхурочно, если нужны были деньги. Однако с беременностью я оказалась в яме, из которой не могу выбраться до сих пор… Потому что никто не хочет помочь мне.

Никто не понимает, что я не специально усложнила себе жизнь. Ну простите, что была наивной и думала, что справлюсь.

Все испарилось, когда я, узнав о беременности, была вынуждена сесть на больничный. Я потеряла половину своего дохода, а надо было платить по счетам. Плюс школьные принадлежности для старшего ребенка. Денег на питание оставалось мало, но я выкручивалась и держалась. Временно подрабатывала, пока могла. А потом меня ждал настоящий удар!

За два месяца до рождения ребенка муж остался без работы. Все декретные уходили на платежи и аренду. Муж подрабатывал и немного денег приносил, но все копилось и копилось. Что-то оставалась неоплаченным и т. д. Люди все больше сторонились нас, узнав о наших трудностях.

С рождением ребенка стало совсем худо. С пособия по рождению я заплатила за кое-что. Чудом мы справились. Но долги возникли все равно. Наконец, я стала получать материнскую зарплату и потихоньку выплачивала, но что-то все равно дошло до судебных исполнителей. С одним из них я заключила договоренность о том, чтобы он снимал с материнской зарплаты. Потом пришел второй и третий, потому что долги снимали с "материнки" и остальные счета я оплачивать не могла.

Да, знаю, сейчас все будут говорить, что я сама дура и прочее. Но извините, материнская зарплата — не резиновая! Платишь столько, сколько можешь. Машинки для печатания денег у меня нет. Как и нет места, куда я могла бы переехать, чтобы не платить за аренду.

Я ищу работу, которую могла бы выполнять наряду с уходом за ребенком. Со своей стороны делаю все, чтобы выбраться из этой ситуации, но я не могу перевернуть мир. Не могу заставить людей понять, что я не сидела и не ждала, что все разрешится само собой.

Я прилагаю все усилия, чтобы все было нормально. Делаю все, чтобы мне не приходилось плакать каждый день. Хочу привести свою жизнь в порядок. Хочу ложиться спать и не думать о том, что будет завтра. Хочу, чтобы у ребенка было все.

У меня нет богатых родителей. У них свои заботы. Я знаю, что я не отношусь к тем людям, у кого разрушен дом или болен ребенок, но я все равно прошу помощи. Прошу помощи, чтобы не остаться без крова. Чтобы у ребенка было что кушать. Чтобы не стать обманщицей, ведь я честный человек. Я честна с людьми, которые хотели бы меня выслушать.

Я не буду отказываться, если люди захотят поддержать меня одним евро, пятью или десятью, так как хочу привести свои дела в порядок прежде, чем все станет еще хуже. Сейчас я должна 4000 евро, из которых тысяча должна быть уже оплачена, но при нынешнем темпе я не могу заплатить все к тому времени, когда мне перестанут платить материнскую зарплату. Если к тому времени я не устроюсь на работу или мой ребенок не получит места в детском саду, то все опять пойдет под откос.

Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вернуть детям ту жизнь, которую они заслуживают. Мне действительно нужен хотя бы человек, который меня выслушает. Или кто-то, кто предложит возможность зарабатывать, находясь дома. Или кто-то, кто поймет, что я делаю все, что могу, но мне нужна помощь.

Я действительно хочу, чтобы в нашем обществе были не только оскорбления. Прошу не начинать указывать мне на мое место или что-то в этом роде. Сохраняйте чувство собственного достоинства. Я всего лишь человек, который ошибся.

Достойна ли я того, чтобы дать мне шанс? Надеюсь, что да. Надеюсь, что найдется человек, который хоть немного поймет меня.

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