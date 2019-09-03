"Хочу умереть". Служащий-блогер из Эстонии впал в депрессию, так как в армии его притесняют, а видео подвергают цензуре

19-летний блогер делился своим мнением в Instagram аккаунте — в коротких сториз. Однажды он написал, что впал в депрессию и хочет умереть. Он часто критикует Силы обороны. "Сделайте систему человечной, тогда люди захотят защищать Эстонию", — писал он.

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Пресс-секретарь Генерального штаба Сил обороны Лиис Ваксман заверила, что они озабочены ситуацией с Райесмаа. "Мы занимаемся всеми проблемами служащих. Особенно, если речь идет о жизни человека". По ее словам, с молодым человеком говорил психолог и глава роты.

Блогеру позволили продолжать снимать видео во время службы. Их целью была реклама военной службы. "В части спросили, кто хочет снимать видео для спецпроекта — делиться своим опытом для других молодых людей. Райесмаа изъявил такое желание, и получил возможность это делать", — добавил пресс-секретарь.

По словам 19-летнего юноши, армия начала контролировать его контент. "Мне разрешали вставлять только положительные моменты". Как ответила Ваксман, это не соответствует действительности. "Прежде всего, мы следили, чтобы секретная информация не попала в Сеть. Также просили соблюдать элементарную вежливость, например, выражаться корректно".