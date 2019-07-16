"Химическая" клубника: за обман потребителей хутор Сепакыртси понес первое наказание

«Нам очень жаль, что такой случай имел место. В будущем предпримем еще больше усилий, чтобы доказать хорошее качество эстонской клубники», - сказал руководитель эстонского Союза производителей клубники Элке Лиллеметс.

Уже тогда, когда стало известно, что взятые с хутора Сепакыртси для анализа ягоды содержали запрещенные химические вещества, Лиллеметс сказал газете Maaleht, что более чем уверен в том, что это не была собственная клубника хутора.

Напомним, что недавний аудит Госконтроля показал, что эстонские потребители понятия не имеют о том, остатки каких химикатов и пестицидов содержаться в овощах и фруктах, которые они употребляют в пищу. Поэтому Maaleht решил провести эксперимент, и отправить клубнику из Эстонии, Греции и Польши на лабораторный анализ.

На Центральном рынке была приобретена эстонская клубника, выращенная на хуторе Сепакыртси. В ней были обнаружены диметоат и ометоат. Содержание диметоата и ометоата (0,015 и 0,012 мг/кг соответственно) немного превышало норму в 0,01 мг/кг.

Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) 28 июня сам взял с Центрального рынка выращенную на хуторе Сепакыртси клубнику на анализ и лаборатория Центра сельскохозяйственных исследований обнаружила в данных образцах следы дитиокарбомата — пестицида, используемого для защиты растений. Но содержание его было в пределах нормы, сообщает VTA.

Сельскохозяйственный департамент тоже взял на анализ клубнику, непосредственно с поля хутора, и там химию не обнаружили.