16.07.2019, 19:40

"Химическая" клубника: за обман потребителей хутор Сепакыртси понес первое наказание

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rus.delfi.ee
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"Химическая" клубника: за обман потребителей хутор Сепакыртси понес первое наказание
Bianca Mikovitš

После того, как выяснилось (и это было подтверждено Ветеринарно-пищевым департаментом), что выращивающий клубнику хутор Сепакыртси продавал со своего прилавка чужую ягоду, эстонский Союз производителей клубники исключил его из числа своих членов.

«Нам очень жаль, что такой случай имел место. В будущем предпримем еще больше усилий, чтобы доказать хорошее качество эстонской клубники», - сказал руководитель эстонского Союза производителей клубники Элке Лиллеметс.

Уже тогда, когда стало известно, что взятые с хутора Сепакыртси для анализа ягоды содержали запрещенные химические вещества, Лиллеметс сказал газете Maaleht, что более чем уверен в том, что это не была собственная клубника хутора.

Напомним, что недавний аудит Госконтроля показал, что эстонские потребители понятия не имеют о том, остатки каких химикатов и пестицидов содержаться в овощах и фруктах, которые они употребляют в пищу. Поэтому Maaleht решил провести эксперимент, и отправить клубнику из Эстонии, Греции и Польши на лабораторный анализ.

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На Центральном рынке была приобретена эстонская клубника, выращенная на хуторе Сепакыртси. В ней были обнаружены диметоат и ометоат. Содержание диметоата и ометоата (0,015 и 0,012 мг/кг соответственно) немного превышало норму в 0,01 мг/кг.

Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) 28 июня сам взял с Центрального рынка выращенную на хуторе Сепакыртси клубнику на анализ и лаборатория Центра сельскохозяйственных исследований обнаружила в данных образцах следы дитиокарбомата — пестицида, используемого для защиты растений. Но содержание его было в пределах нормы, сообщает VTA.

Сельскохозяйственный департамент тоже взял на анализ клубнику, непосредственно с поля хутора, и там химию не обнаружили.

Поскольку в двух образцах клубники, взятых на рынке, были обнаружены остатки химических средств, а проба, взятая непосредственно с поля, оказалась ”чистой”, специалисты департамента заподозрили, что на рынке на самом деле продавалась импортная ягода, которую выдавали за эстонскую.

Расследование продолжается.

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