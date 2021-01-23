Херем: расходы Эстонии на оборону должны составлять 6,5% ВВП

Для того, чтобы Эстония одна могла противостоять в течение длительного времени атаке России, необходимо увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, заявил командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем в передаче "Uudis+" на Vikerraadio, однако, по его словам, в Эстонии этого не удастся добиться ни при каких обстоятельствах, передает RusERR.
По словам Херема, для отражения военного нападения Эстонии потребуется дальняя артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной обороны, кроме того, требуется способность мобилизовать все это в течение нескольких дней.
Сейчас, по мнению Херема, самое главное — поддерживать боеготовность действующих подразделений, во-вторых, подразделения должны быть защищены, бронетехника и транспортные средства должны быть в хорошем состоянии, но также необходимы средства связи и наблюдения — только техническое обслуживание автомобилей обходится в 30 млн евро в год, привел он в качестве примера.
По словам Херема, главная военная цель Сил обороны — сдерживание, нападение на Эстонию должно быть недопустимо дорогим, сказал командующий Силами обороны.
Самой большой угрозой по-прежнему является Россия, считает Херем — восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например, в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико.
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