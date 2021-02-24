Херем: нам хватит воли, единства и гордости выиграть и эту, и другую войну

Дорогой народ Эстонии!

В этот раз мы празднуем день рождения нашего государства в весьма непростое время. Нам и прежде приходилось отмечать его в напряженной обстановке. Например, в 1919-м и 1920-м годах, когда народ сражался за свою страну в войне, а также в 1939-м и 1940-м годах, когда все надеялись избежать кровопролития.

Оглядываясь назад, мы с уверенностью можем сказать, что дела складывались лучше во времена единения народа. Когда общие цели общества оказывались сильнее страха, показного разглагольствования, стремления к абсолютной личной свободе или острой обиды на того или иного государственного деятеля. Вполне вероятно, что и тем, кто был готов пожертвовать своей жизнью в Освободительной войне не нравились некоторые политики, бесстрастные бюрократы или непосредственные начальники. Не всегда был приятен даже соратник в окопе. И тем более, многим была не по нраву принудительная мобилизация. Тем не менее, они действовали во имя общей цели. Стояли за свой народ и свободу собственной страны.

В конце прошлого года Иво Линна сказал, что пандемия коронавируса, пожалуй, станет войной нашего поколения. Поскольку у каждого поколения до нас была своя война. Учитывая последние ограничения, угрозы, неопределенность и зачастую год одиночества, кажется, с этим можно согласиться. Это не мирное время в привычном для нас понимании. Правда и в том, что мы не потеряли такого количества людей, как во времена мировых войн, но ежедневно наблюдаем за сражениями и терпим потери.

Разумеется, самый заметный бой ведет здравоохранение, и здесь Эстонская Республика не потерпела поражения, скорее наоборот. Как и 102 года назад, мы перешли от обороны к наступлению.

Куда более скрытная война идет на фронте человеческих чувств, убеждений, оценок и сомнений. Как это и бывает в шаткие времена, мы окружены неверием и недоверием. Жесткой критикой или даже ненавистью к тем, кто принимает решения. Кому верить? Ученым, правительству, чиновникам или самому себе? Размышлять или действовать по наитию, как самому кажется правильным?