Херем: нам хватит воли, единства и гордости выиграть и эту, и другую войну
Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем выступил с речью ко Дню независимости Эстонии. Приводим ее перевод:
Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем выступил с речью ко Дню независимости Эстонии. Приводим ее перевод:
Дорогой народ Эстонии!
В этот раз мы празднуем день рождения нашего государства в весьма непростое время. Нам и прежде приходилось отмечать его в напряженной обстановке. Например, в 1919-м и 1920-м годах, когда народ сражался за свою страну в войне, а также в 1939-м и 1940-м годах, когда все надеялись избежать кровопролития.
Оглядываясь назад, мы с уверенностью можем сказать, что дела складывались лучше во времена единения народа. Когда общие цели общества оказывались сильнее страха, показного разглагольствования, стремления к абсолютной личной свободе или острой обиды на того или иного государственного деятеля. Вполне вероятно, что и тем, кто был готов пожертвовать своей жизнью в Освободительной войне не нравились некоторые политики, бесстрастные бюрократы или непосредственные начальники. Не всегда был приятен даже соратник в окопе. И тем более, многим была не по нраву принудительная мобилизация. Тем не менее, они действовали во имя общей цели. Стояли за свой народ и свободу собственной страны.
В конце прошлого года Иво Линна сказал, что пандемия коронавируса, пожалуй, станет войной нашего поколения. Поскольку у каждого поколения до нас была своя война. Учитывая последние ограничения, угрозы, неопределенность и зачастую год одиночества, кажется, с этим можно согласиться. Это не мирное время в привычном для нас понимании. Правда и в том, что мы не потеряли такого количества людей, как во времена мировых войн, но ежедневно наблюдаем за сражениями и терпим потери.
Разумеется, самый заметный бой ведет здравоохранение, и здесь Эстонская Республика не потерпела поражения, скорее наоборот. Как и 102 года назад, мы перешли от обороны к наступлению.
Куда более скрытная война идет на фронте человеческих чувств, убеждений, оценок и сомнений. Как это и бывает в шаткие времена, мы окружены неверием и недоверием. Жесткой критикой или даже ненавистью к тем, кто принимает решения. Кому верить? Ученым, правительству, чиновникам или самому себе? Размышлять или действовать по наитию, как самому кажется правильным?
Профессор Мати Хейдметс называет эту обстановку ”естественным экспериментом”, который показывает, насколько сильно и сплочено общество или народ; как далеко граждане готовы пойти в ограничении своих желаний ради всеобщего блага. В Освободительную войну наши предки ответили на эти вопросы. Иногда они могли плюнуть в миску соседа и затем вместе шли в бой. Не за Пятса, Пускара или Пийбу, а из чувства общего долга перед своим домом и народом.
В 1940-м году история повторилась, иначе тысячи мужчин и женщин не смогли бы скрываться в лесах и воевать против чужой власти годами. Несмотря на противоречия и предательство, лесные братья не жали на спусковой крючок с легкомыслием, а жители не прекращали их поддерживать.
И в конце 1980-х в отличие от многих других народов наше единство оказалось сильнее взаимной ненависти и разногласий. Оно привело к возрождению Эстонской Республики и позволяет нам праздновать сегодня 103-ю годовщину своего государства. В трудные времена наш народ опирался на чувство локтя, и оно нас защищало. Так было во время Освободительной войны, борьбы лесных братьев и поющей революции — мы нуждаемся в нем и сегодня.
Будучи командующим Силами обороны, я хочу отметить героев этой войны. Как тех, кто защищает наше государство и народ в зарубежных миссиях далеко за границей, так и тех, кто борется с непредсказуемой болезнью лицом к лицу.
Разве не достойны восхищения медики, которые без устали борются за наши с вами жизни, которые соглашаются на вакцинацию даже несмотря на то, что это может поколебать их чувство уверенности — они делают все это ради всех нас.
Полицейские также ежедневно сталкиваются с коронавирусом лицом к лицу хотя у них нет оружия против него. Несмотря на усталость и скрытую угрозу они стоят за наших людей и государство.
Многие добровольцы, в том числе члены Кайтселийта и Найскодукайтсе, спешат на помощь государству… поскольку государство нужно нам, и оно нуждается в нас.
Чиновники и ученые трудятся на благо общества не покладая рук. Даже если они знают, что кто-то подвергает сомнению их компетенцию, годы учебы, человеческую искренность и издевается над ними в Facebook. Они все равно продолжают защищать всех, даже недоброжелателей.
Прошлой весной мы заперли солдат срочной службы в воинских частях –стремились достичь целей боевой подготовки и сохранить резерв для государства на тот случай, если случится что-то похуже. Поначалу это решение вызвало неудовольствие. Но как только картина прояснилась, военнослужащие срочной службы озадачились вопросом: ”Можем ли мы сделать что-то для нашей страны?” Ответ прост: да, вы уже это делаете, выполняя свои задачи, но можете еще больше — берегите близких, говорите с ними и при необходимости увещевайте.
Один из служащих у нас офицеров Великобритании подошел ко мне весной и сказал: ”Я с проблемой. Мои солдаты хотят помочь вам бороться с вирусом. Что мы можем сделать?” Это наши союзники… Разве это не чувство единения?
В декабре прошлого года незадолго до рождественского отпуска у заканчивающих курсы парамедиков солдат срочной службы спросили: готовы ли они добровольно прервать отдых и вернуться на службу, если в домах призрения будет не хватать рабочих рук. Большинство ответило утвердительно.
Подытоживая эти примеры, могу заверить вас, что я ощутил чувство единства, в котором мы нуждаемся в борьбе с нашим противником. Оно есть у большинства из нас, даже если мы этого не догадываемся о нем или даже сомневаемся. Заверяю вас — нам хватит воли, единства и гордости выиграть эту и, если это случится, другую войну, какой бы она не была.
Уверен, что спустя несколько лет, празднуя годовщину Эстонской Республики, мы сможем сказать, что выиграли эту войну, а результат естественного эксперимента оказался вполне себе хорошим… поскольку у нас есть хорошее 103-летнее государство, а также крепкий и сплоченный народ.
Да здравствует Эстонская Республика!
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