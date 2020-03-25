Хенн Пыллуаас в годовщину мартовской депортации: мы не должны и не можем забывать о преступлениях прошлого(34)
Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас выступил с обращением по случаю 71-й годовщины мартовской депортации.
Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас выступил с обращением по случаю 71-й годовщины мартовской депортации.
Публикуем перевод обращения в полном объеме:
"Дорогой народ Эстонии!
В этот исключительно грустный день мы зажигаем свечи в память о тысячах депортированных.
Ровно 71 год назад, прекрасным пятничным зимним утром, в Эстонии началась запущенная Кремлем крупная операция ”Прибой”. Оккупационный режим решил методически уничтожать малые народы. В Эстонии прошли четыре волны депортации. Самые жестокие из них — именно в марте 1949 года.
23 000 эстонцев забрали из своих домов. Их погрузили в вагоны для скота и повезли на восток, в направлении Сибири. Самой юной жертвой депортации стал трехдневный младенец. Самой старшей — 95-летняя бабушка. На Родине остались 900 000 убитых горем эстонцев. Меньше миллиона.
Из маленьких вентиляционных отверстий вагонов виднелись голые кусты и деревья, на которых суетились синицы. Но люди в вагонах были не в состоянии радоваться первым признакам весны. Их лица были грустны, в глазах — страх. Никто не знал, что ждет впереди.
25 марта 1949 года и в последующие дни эстонцы и народ Эстонии были одиноки в своей грусти, как и депортированные в то же время латыши и литовцы. Душевная боль владела всеми — молодыми и пожилыми, уехавшими и оставшимися. Впереди была лишь огромная неизвестность.
В действительности, для многих это означало голод и смерть. Для некоторых судьба уготовила возвращение на Родину. Для оставшихся дома — кажущееся бесконечным ожидание и страх перед жестоким коммунистическим режимом.
Каждый год 25 марта — это день, когда мы вспоминаем свою историю и случившееся с эстонским народом. Мы сочувствуем всем тем, кто испытывал боль в те трагические дни и в течение долгих лет страданий. Таких близких у нас было слишком много. Никто из них не был виновен.
Дорогие люди!
Наша обязанность — говорить о случившемся и тогда, когда мы столкнулись с кризисом совсем иного рода, как это происходит сейчас. Мы не должны и не можем забывать о преступлениях прошлого.
Я призываю всех зажечь на своем окне свечу и склонить голову. Мы помним и не дадим истории повториться!
Будьте здоровы!"
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