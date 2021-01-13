Helsingin Sanomat: правительство Эстонии казалось непотопляемым кораблем. Привыкли, что Ратас стерпит всё

Издание отмечает, что особые проблемы для подавшего в отставку премьер-министра Юри Ратаса создавали национал-консерваторы партии EKRE, которые ”разжигали своими расистскими, гомофобными и сексистскими заявлениями на палубе корабля костры, которые Ратас тушил и приносил за них извинения”.

Естественно, газета Helsingin Sanomat не могла не вспомнить, как бывший министр внутренних дел назвал финского премьера Санну Марин продавщицей, но отметила, что всё-таки Хельме пришлось уйти со своего поста только после нелицеприятных слов в адрес будущего президента США.

Упоминает финское издание и о том, что за время работы последнего правительства в отставку ушли или были вынуждены уйти восемь министров, беря в расчет и самого Ратаса.

Как пишет газета, политическое лавирование Ратаса называли как умелым, так и конфузным, но до сих пор он был непоколебим, поэтому и его отставка была воспринята как сюрприз. ”Уже привыкли, что он стерпит всё, чтобы остаться на плаву”, — пишет Helsingin Sanomat.

Газета видит иронию судьбы в том, что в итоге правительство низвергла собственная партия Ратаса, а не вызывавшая штормовое волнение EKRE.

Издание считает возможным, что правительство продолжит работу в том же коалиционном составе.

”Обращает на себя внимание, что, несмотря на резкую критику со стороны оппозиции и общественной элиты, поддержка коалиционных партий в ходе опросов остается по большому счету на том же уровне, что и два года назад”, — пишет Helsingin Sanomat.

”Плавание ожидается штормовым, кто бы не был капитаном. Естественно, дело было бы проще, если бы волнение не вызывали собственная партия и коалиционные партнеры нового премьер-министра”, — отмечает финская газета.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.