11.02.2020, 15:57

Хельмен Кютт — Райво Аэгу: судебные исполнители не должны оставлять людей без средств к существованию

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Хельмен Кютт — Райво Аэгу: судебные исполнители не должны оставлять людей без средств к существованию
Foto: Anni Õnneleid

Заместитель председателя парламентской комиссии по социальным делам Хельмен Кютт считает недопустимым, что из-за проблем в межведомственном сотрудничестве судебные исполнители начали удерживать у людей с особыми потребностями суммы, из-за которых на банковских счетах последних остается на жизнь меньше денег, чем предусмотрено законом, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии.

”В связи с обновленной инфосистемой Кассы по безработице судебные исполнители с февраля начали арестовывать из выплачиваемых людям пособий по нетрудоспособности большие суммы, чем раньше. В СМИ уже писали о том, как мама, в одиночку воспитывающая четверых детей, потеряла из-за этого более 100 евро. И таких случаев, где судебные исполнители оставляют людям денег меньше, чем предусмотрено законом, достаточно много. По оценке Кассы по безработице, решения судебных исполнителей являются для людей обязательными и подлежат исполнению”, — отметила Кютт.

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По ее словам, выходом из ситуации не является решение, что людям для того, чтобы получить обратно неправомерно удержанную сумму, следует в течение трех рабочих дней обратиться к судебному исполнителю. Такую же информацию на своей странице дает Эстонская палата людей с особыми потребностями. Касса по безработице со своей стороны отправила людям извещения, в которых советует в случае проблем связаться с судебными исполнителями.

По словам Кютт, поскольку речь идет о крайне прискорбной ситуации, она направила письменный запрос министру юстиции Райво Аэгу, в обязанности которого входит надзор за деятельностью судебных исполнителей.

”Поскольку у судебных исполнителей развязаны руки в части того, в каком объеме арестовывать пособие по нетрудоспособности, то они должны очень тщательно взвешивать, есть ли у должника и тех, кто находится у него на иждивении, необходимый для жизни минимум — деньги на оплату жилья, еду, одежду, лекарства и транспорт. При вынесении решения нельзя арестовывать доход человека, если он ниже опубликованного департаментом статистики прожиточного минимума”, — отметила Хельмен Кютт в своем запросе министру.

Она также спрашивает, каким образом в скорейшем порядке можно решить сложившуюся кризисную ситуацию?

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