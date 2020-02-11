Хельмен Кютт — Райво Аэгу: судебные исполнители не должны оставлять людей без средств к существованию

”В связи с обновленной инфосистемой Кассы по безработице судебные исполнители с февраля начали арестовывать из выплачиваемых людям пособий по нетрудоспособности большие суммы, чем раньше. В СМИ уже писали о том, как мама, в одиночку воспитывающая четверых детей, потеряла из-за этого более 100 евро. И таких случаев, где судебные исполнители оставляют людям денег меньше, чем предусмотрено законом, достаточно много. По оценке Кассы по безработице, решения судебных исполнителей являются для людей обязательными и подлежат исполнению”, — отметила Кютт.

По ее словам, выходом из ситуации не является решение, что людям для того, чтобы получить обратно неправомерно удержанную сумму, следует в течение трех рабочих дней обратиться к судебному исполнителю. Такую же информацию на своей странице дает Эстонская палата людей с особыми потребностями. Касса по безработице со своей стороны отправила людям извещения, в которых советует в случае проблем связаться с судебными исполнителями.

По словам Кютт, поскольку речь идет о крайне прискорбной ситуации, она направила письменный запрос министру юстиции Райво Аэгу, в обязанности которого входит надзор за деятельностью судебных исполнителей.