Хельме заявил о готовности восстановить погранконтроль в случае нового миграционного кризиса

Помимо ограничения распространения коронавируса, Европа должна быть готова и к новому миграционному кризису, заявил Хельме в понедельник, 2 марта, передает rus.err.ee.

Он подчеркнул, что в случае необходимости эстонское государство готово вернуть полный контроль на своих внешних границах: "Речь идет как о полной проверке документов, так и о том, чтобы возвращать или изолировать нежелательных или небезопасных лиц".

Он добавил, что в случае необходимости Эстония готова направить дополнительные силы для защиты внешних границ Европы, чтобы продемонстрировать свою солидарность.

Вопрос о миграционном кризисе стал актуальным после того, как в конце февраля Турция открыла свои границы для сирийских беженцев.

"Frontex, как коллективное пограничное агентство Европейского союза, срочно нуждается в максимальной помощи пограничным странам Греции и Болгарии, чтобы предотвратить новую волну неконтролируемой иммиграции в Европу", — сказал Март Хельме.