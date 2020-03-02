Хельме заявил о готовности восстановить погранконтроль в случае нового миграционного кризиса

Помимо ограничения распространения коронавируса, Европа должна быть готова и к новому миграционному кризису, заявил Хельме в понедельник, 2 марта, передает rus.err.ee.
Он подчеркнул, что в случае необходимости эстонское государство готово вернуть полный контроль на своих внешних границах: "Речь идет как о полной проверке документов, так и о том, чтобы возвращать или изолировать нежелательных или небезопасных лиц".
Он добавил, что в случае необходимости Эстония готова направить дополнительные силы для защиты внешних границ Европы, чтобы продемонстрировать свою солидарность.
Вопрос о миграционном кризисе стал актуальным после того, как в конце февраля Турция открыла свои границы для сирийских беженцев.
"Frontex, как коллективное пограничное агентство Европейского союза, срочно нуждается в максимальной помощи пограничным странам Греции и Болгарии, чтобы предотвратить новую волну неконтролируемой иммиграции в Европу", — сказал Март Хельме.
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