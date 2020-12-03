Хельме забраковал лучшего кандидата на должность главы Бюро данных об отмывании денег. Из-за этого у Эстонии могут быть проблемы

Согласно закону новый руководитель бюро должен был быть вступить в должность еще в середины октября, но вето Мартина Хельме заставило объявить новый конкурс на должность. С большой долей вероятности, нового кандидата уже не удастся выбрать до конца этого года.

Таким образом Бюро данных об отмывании денег остается без руководителя прямо перед началом критически важного европейского аудита, также не заняты еще несколько важных должностей и не созданы необходимые ИТ-системы.

Международное оценивание Эстонии начнется в 2021 году. Если государство его провалит, то Эстония попадет в так называемый серый список, что осложнит международную деятельность эстонских предприятий и финансовых учреждений.

Кандидатом, которого забраковал Хельме, был глава отдела надзора за отмыванием денег Финансовой инспекции Матис Мяэкер. Именно он организовывал крайне тщательные аудиты в Danske Bank и Swedbank.

Мяэкер прошел финальный этап конкурса на должность с перевесом 5-1-0 к другим двум кандидатам и его кандидатуру представили Мартину Хельме для подтверждения на должность.

Мартин Хельме забраковал кандидатуру по причине того, что у Мяэкера якобы слишком маленький опыт управления. Почему он пришел к такому выводу в отличии от конкурсной комиссии, он не объяснил и комментарии давать не пожелал.