18.12.2019, 08:53

"Хельме вредит имиджу Эстонии". Ilta-Sanomat советует Эстонии подумать о финских туристах

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"Хельме вредит имиджу Эстонии". Ilta-Sanomat советует Эстонии подумать о финских туристах
Foto: Madis Veltman

Финская газета Ilta-Sanomat пишет в своей передовой статье, что неоднократные популистские высказывания министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме уже вредят имиджу Эстонии, и уж совсем неслыханное дело в двустрононних отношениях на правительственном уровне — назвать премьер-министра Финляндии Санну Марин "девчонкой".

"Эстонский министр внутренних дел Март Хельме становится — и не в положительном смысле — узнаваемой фигурой и на этой стороне Финского залива, — пишет газета Ilta-Sanomat. — Самый свежий фокус Хельме, представляющего правопопулистскую партию EKRE, — это назвать нового премьер-министра Финляндии Санну Марин "девчонкой". В финско-эстонских отношениях такое пренебрежение со стороны Хельме (70) к Марин (34) неслыханно".

Как считает Ilta-Sanomat, несмотря на многочисленные извинения, не способствует смягчению ситуации то, что премьер-министр Юри Ратас, невзирая на продолжающиеся скандалы, позволяет Хельме работать на посту министра.

По мнению финского издания, речи не выбирающих выражения людей, наподобие Хельме, меняют имидж Эстонии в глазах финнов в отрицальную сторону. "Туристические и круизные поездки финских лосей (эстонское прозвище для финнов) в Таллинн для городского туристического сектора все-таки довольно важны, поэтому было бы нежелательно ухудшение имиджа Эстонии из-за одного горлапана".

"Хельме историк. Ему стоило бы вместо цитат Ленина вспомнить недавнюю историю и восстановление независимости Эстонии. Финляндия помогла Эстонии, причем тихо и не делая из этого истории. Если финский премьер является в Эстонии объектом для насмешек, то это странная ситуация. Таких пошлостей на правительственном уровне раньше не было.

Победителем в этом странном эпизоде является премьер-министр Санна Марин", — полагает Ilta-Sanomat.

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