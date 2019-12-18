"Хельме вредит имиджу Эстонии". Ilta-Sanomat советует Эстонии подумать о финских туристах

"Эстонский министр внутренних дел Март Хельме становится — и не в положительном смысле — узнаваемой фигурой и на этой стороне Финского залива, — пишет газета Ilta-Sanomat. — Самый свежий фокус Хельме, представляющего правопопулистскую партию EKRE, — это назвать нового премьер-министра Финляндии Санну Марин "девчонкой". В финско-эстонских отношениях такое пренебрежение со стороны Хельме (70) к Марин (34) неслыханно".

Как считает Ilta-Sanomat, несмотря на многочисленные извинения, не способствует смягчению ситуации то, что премьер-министр Юри Ратас, невзирая на продолжающиеся скандалы, позволяет Хельме работать на посту министра.

По мнению финского издания, речи не выбирающих выражения людей, наподобие Хельме, меняют имидж Эстонии в глазах финнов в отрицальную сторону. "Туристические и круизные поездки финских лосей (эстонское прозвище для финнов) в Таллинн для городского туристического сектора все-таки довольно важны, поэтому было бы нежелательно ухудшение имиджа Эстонии из-за одного горлапана".