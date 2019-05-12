Хельме в свете визита Ле Пен: либеральная демократия хочет сделать все нации и людей одинаковыми. Мы с этим не согласны

О том, что EKRE получит место в Европарламенте, Хельме говорили как о свершившемся факте. ”Ле Пен борется за то, чтобы Европа оставалась объединением национальных государств”, — сказал Март Хельме.

Он отметил, что, например, позиция Ле Пен по российскому вопросу и закону о сожительстве, им не нравится и не подходит, а Мартин Хельме продолжил, что членам одной фракции и не обязательно иметь схожие взгляды во всем. ”Делать свое дело, а не единая идеология”, — сказал он и добавил, что ”федералистам не понять”.

По словам Хельме-старшего, их общение с французами, итальянцами, венграми и чехами пойдет Эстонии только на пользу, что таким образом мы сможем рассказать о сложных отношениях с Россией и объяснить необходимость санкций. ”Возможность продвигать национальные интересы! Не демонизируя других, а разговаривая с ними. Попытайтесь понять нашу позицию. Это не так, что Ле Пен заставить нас любить Россию”, — сказал он, подразумевая, что, скорее наоборот, члены EKRE смогут заставить ее задуматься над тем, почему Россия представляет для нас угрозу.