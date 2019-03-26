Хельме в ответ на заявление 12 министров: этому не удастся сорвать коалиционные переговоры, вышедшие на финишную прямую

”Сложно поверить, что ваши избиратели наделили вас мандатами для того, чтобы вы призывали людей к нарушению порядка", — написали в своем заявлении министры.

Хельме старший и младший же парируют, что это Партия реформ и социал-демократы "мобилизировали свою строившуяся на протяжении лет пищевую цепочку, чиобы посеять в обществе истерию и сорвать коалиционные переговоры, вышедшие на финишную прямую".

Хельме обвиняют реформистов и соцдемов в том, что поддержание своей идеологии у власти для них важнее демократии.

Они уверяют, что в своей передаче "Räägime asjast" якобы не говорили, что массовых беспорядков не избежать если EKRE не войдет в правительство — мол это произойдет из-за посеянной реформитсами и соцдемами паники.

"Это не была угроза или призыв к насилию. Наоборот,мы призвали людей не выходить на улицы", — утверждают отец и сын.