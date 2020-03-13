Хельме: в Эстонии уже около 70 инфицированных. Для борьбы с коронавирусом Эстония возьмет в кредит как минимум миллиард евро

Еще в пятницу утром в Эстонии было известно лишь о 41 случае заражения коронавирусом. Хельме заявил, что число инфицированных будет расти в таком же темпе следующие 10-15 дней.

Инкубационный период вируса составляет 14 дней, поэтому сейчас диагноз получают те, кто заразился им некоторое время назад.

Хельме добавил, что если же через пару недель число инфицированных не начнет сокращаться, то это будет означать, что принятых вместе с режимом ЧС мер недостаточно.

Министр финансов также отметил, что у Эстонии много резервов, но для борьбы с влиянием коронавируса государство возьмет кредит в миллиард евро. Его не обязательно придется использовать сразу же, но сейчас его пока еще можно получить на хороших условиях.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!