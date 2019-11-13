Хельме: в 2016 году инвестиции в пенсионные фонды были 150–200 млн евро. В настоящий момент эта сумма приближается к 600 млн

Хельме уточнил, что для обеспечения ликвидности существуют различные балансирующие меры или меры по снижению уровня риска. Министр заверил, что они, несомненно, будут рассмотрены в ходе обсуждения законопроекта в Рийгикогу. ”Мы знаем об этих рисках, но, во-первых, их объемы на фоне всего пенсионного фонда и всего рынка капитала Эстонии — достаточно небольшие и системной угрозы они не представляют. Во-вторых, мы искали и, думаю, нашли методы сокращения этих рисков”.

Министр финансов также привел примеры соответствующих мер. Одна из них — т.н. десятилетний период замораживания. ”Если человек присоединяется к пенсионному фонду или покидает его, в течение десяти лет он не может изменить своего решения. Мера направлена именно на то, чтобы сократить колебания и волатильность. Вторая конкретная мера — это повышение верхнего предела кредита для поддержания ликвидности фондов. Эта мера еще не была согласована, но серьезно рассматривается. На данный момент предел составляет 10 %. Мы обсуждаем, увеличить ли его в два раза или еще больше. Это, очевидно, сократит риск возникновения в фонде проблем с ликвидностью. Остальное — разумеется, выбор инвестиционной стратегии. Это решение принимают инвесторы”, — сказал Хельме.

Министр финансов также ответил на вопрос Ханно Певкура о функционировании государства и на вопрос Катри Райк о равных правах.

Премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Таави Рыйваса о политизации следственных процессов, на вопрос Индрека Саара о ценностных решениях, на вопрос Яака Юске о главах правительства, на вопрос Юргена Лиги о представлении интересов государства в суде и на вопрос Лаури Ляэнеметса о происходящем в правительстве.