09.10.2019, 14:45

Хельме: украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема

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rus.delfi.ee
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Хельме: украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема
Foto: Tiit Blaat

Министр внутренних дел Март Хельме на встрече в Люксембурге с главами МВД стран-членов ЕС обсудил проблемы миграционной политики. Лидер партии EKRE утверждает, что Эстония не будет принимать иммигрантов.

Хельме сообщил в интервью ERR, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить только техническую помощь.

"Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать [ходатайствующих об убежище] вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи", — сказал министр.

Он добавил, что Эстония сама сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР, также, по его словам, украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и "для нас это культурная и демографическая проблема".

"Если посмотреть, то ходатайствующих об убежище прибывает к нам больше всего не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, затем Молдавия и только потом Афганистан и подобные страны", — отметил Хельме, который не видит для Эстонии возможности принять хотя бы одного беженца из Африки или Ближнего Востока.

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