Хельме: украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема

Хельме сообщил в интервью ERR, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить только техническую помощь.

"Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать [ходатайствующих об убежище] вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи", — сказал министр.

Он добавил, что Эстония сама сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР, также, по его словам, украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и "для нас это культурная и демографическая проблема".