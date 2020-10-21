Хельме сказал, что не хочет в Эстонии много украинцев. Депутат Рады: это стало большой неожиданностью

”В Украине сейчас с большим интересам наблюдают за происходящим в Эстонии. Для украинских политиков заявление Хельме стало большой неожиданностью. Я даже хотел написать Хельме ответ, но потом вспомнил, кто автор заявления. Бывший председатель и ключевая фигура EKRE. EKRE нужно как-то поддерживать в Эстонии свой рейтинг. Поэтому они и делают такие заявления, в том числе выступают с гомофобными заявлениями в отношении представителей ЛГБТ- сообщества”, — сказал украинский политик.

Он отметил, что Эстония в тяжелые времени поддержала Украину, и очень странно, что сейчас из уст министра внутренних дел звучат такие слова. ”Хотя, с другой стороны, министры внутренних дел приходят и уходят, а отношения между нашими странам остаются. Я отношусь к этому как к точке зрения конкретного представителя эстонской власти, а не как к точке зрения всего эстонского народа”, — сообщил Берёза.

Скандальное интервью Хельме на русском языке можно посмотреть ЗДЕСЬ.