01.11.2020, 12:52

Хельме: референдум по вопросу брака состоится 25 апреля


EST
"Peale viimaseid valimisi lootsin väga, et EKRE ainukese praeguses parlamendis otsedemokraatiat sõnades toetav erakond hakkab ka üleminekuks vajalikke samme tegema."
Foto: Jaanus Lensment

Министр финансов и член рабочей группы по вопросам демократии Мартин Хельме (EKRE) сказал сегодня в передаче "Räägime asjast", что реферундум на тему брака, скорее всего, состоится 25 апреля.

По его словам, эта дата уже согласована со службой по организации выборов.

Теперь решение следует утвердить в парламенте до конца февраля, но министр выразил надежду на то, что это будет сделано уже в конце ноября.

Что касается формулировки вопроса, то дискуссия пока продолжается, поскольку ”нюансов много”.

Читайте также: