01.11.2020, 12:52
Хельме: референдум по вопросу брака состоится 25 апреля
Министр финансов и член рабочей группы по вопросам демократии Мартин Хельме (EKRE) сказал сегодня в передаче "Räägime asjast", что реферундум на тему брака, скорее всего, состоится 25 апреля.
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