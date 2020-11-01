Хельме: референдум по вопросу брака состоится 25 апреля

По его словам, эта дата уже согласована со службой по организации выборов.

Теперь решение следует утвердить в парламенте до конца февраля, но министр выразил надежду на то, что это будет сделано уже в конце ноября.

Что касается формулировки вопроса, то дискуссия пока продолжается, поскольку ”нюансов много”.