Хельме — Ратасу: в Таллинне власть уже не в руках эстонцев. Через лет 20 вся Эстония станет Ида-Вирумаа(7)
Уходящий с поста председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме в речи на съезде рассказал о беседе с премьер-министром Юри Ратасом (Центристская партия), в которой напомнил главе правительства, что в Таллинне власть не в руках эстонцев, а лет через 20 вся Эстония станет Ида-Вирумаа, если не ограничить миграцию и приток иностранной рабочей силы в Эстонию, передает rus.err.ee.
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