Хельме — Ратасу: в Таллинне власть уже не в руках эстонцев. Через лет 20 вся Эстония станет Ида-Вирумаа
Уходящий с поста председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме в речи на съезде рассказал о беседе с премьер-министром Юри Ратасом (Центристская партия), в которой напомнил главе правительства, что в Таллинне власть не в руках эстонцев, а лет через 20 вся Эстония станет Ида-Вирумаа, если не ограничить миграцию и приток иностранной рабочей силы в Эстонию, передает rus.err.ee.
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
"Дождались": Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова
Из санитарки во владелицу сети клиник: история успеха Малышевой
Меньше социальных контактов - больше роботов?