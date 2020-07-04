Хельме — Ратасу: в Таллинне власть уже не в руках эстонцев. Через лет 20 вся Эстония станет Ида-Вирумаа

По словам Марта Хельме, на прошлой неделе с партнерами по коалиции обсуждался вопрос иностранной рабочей силы. Лидеру EKRE пришлось сказать главе правительства Юри Ратасу дерзкие слова: "Юри, через 20 лет меня, вероятнее всего, в эстонской политике уже не будет. Возможно, и в живых меня не будет, но ты ведь молодой мужчина. Посмотри, что случилось в Таллинне. Там уже власть не в руках эстонцев".

"Если мы сейчас откроем границы для дешевой рабочей силы, то через лет 20 вся Эстония станет Ида-Вирумаа. И у тебя, дорогой друг, не будет никакой должности. Ты просто не нужен будешь тем, кто станет выбирать своих новых Кылвартов и Тоом", — добавил Хельме.