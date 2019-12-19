"Хельме — прорыв года". Журналист Андрей Титов работает беспристрастно, любит коньяк Hennessy и радуется переходу на Радио 4

Я бы не сказал, что он антигерой или герой. Если посмотреть на результаты парламентских выборов и на тот результат, который показал лично Кылварт, то он герой. Такого мощного выступления от русскоязычного политика мы не видели давно. Дальше Кылварт самоустранился от некоторых процессов. То, что произошло, можно расценивать как сделку внутри Центристской партии: у нас в Таллинне будет русский мэр, на повестку дня не поставят вопрос о закрытии русских школ, а благодаря этому мы не будем препятствовать коалиции с EKRE.. Произошел нормальный, политический торг.

Тебе кажется, что этот торг — нормальный?

В принципе, да. Кылварт ведь не отступился от своих убеждений. А вообще ты пытаешься сделать из меня адвоката центристов, я на такое не подписывался.

Нет, интересно твое мнение. Я не знаю его. Ты крайне редко высказываешься. Твое мнение нигде не найти.

Ты абсолютно прав, я сейчас почти не занимаюсь публицистикой. Не публикую статьи в разделе мнений. Когда я еще был главным редактором газеты ”МК-Эстония”, то каждую неделю писал колонку редакции. И как только пошли первые разговоры о коалиции Центристской партии, Isamaa и EKRE, то я крайне негативно высказался на эту тему на страницах газеты.

Когда истерия улеглась, посмотрев на происходящее со стороны, я немного успокоился. Мне хотелось дождаться коалиционного соглашения. Одно дело — эмоции: это же Хельме, Рейтельманн, кого мы берем в правительство? Другое дело, что будет записано на бумаге, что будет в итоге претворено в жизнь. Чего бы там ни хотели Ратас, Хельме или Сеэдер, все равно все это останется за скобками коалиционного соглашения, если нет консенсуса.

Посмотрев на коалиционное соглашение, никакой крамолы я в этом не увидел. Да, туда не вошло много вещей. Туда могли бы записать еще большее повышение пенсий нашим бедным пенсионерам. Туда могли бы записать дополнительные уступки для национальных меньшинств. Но мы прекрасно понимаем, что при другой коалиции этих вещей не было бы тоже. Но, в общем-то, ничего такого, из-за чего хотелось бы схватиться за голову, уехать из страны и порвать паспорт, не было.

Началась работа. Дальше стало интересней. Семейство Хельме, став министрами, достигло дна и пробило его. А когда мы подумали, что ниже уже некуда, то снизу постучали — те же Хельме. Они расширили границы допустимого и дозволенного, стерли рамки. Мне это очень не нравится.