Хельме приказал Аэгу найти кандидата на пост генпрокурора. Аэг: я не понимаю эту логику

В интервью ERR Март Хельме сказал, что у партии имеется семь-восемь кандидатов, которые могли бы заменить Керт Кинго на посту министра внешней торговли и информации.

"Здесь есть один небольшой нюанс. Мы уже говорили, что не будем вечно ждать, пока Лавли Перлинг исполняет обязанности генерального прокурора. Мы будем ждать определенное время. Ждем, когда министр юстиции Райво Аэг представит нового кандидата. Мы даже подумали, что до тех пор могли бы и подождать с кандидатурой на пост министра. Мы пока еще не решили, как будем действовать", — цитирует Хельме rus.err.

Delfi связался с Аэгом, чтобы узнать о его мнении насчет ультиматума Хельме. "Ничего не могу сказать по этому поводу", - усмехнулся Аэг, который выразил недоумение тем, как партия EKRE сопоставляет эти две задачи.

"Я думаю, что представление кандидата на пост министра одна задача, а представление генпрокурора - другая. Я, честно говоря, не понимаю их логику", - сказал Аэг.