Хельме: повышение зарплат спасателей и полицейских прописано в бюджете

На состоявшемся сегодня в Рийгикогу инфочасе правительства министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) сообщил, что повышение зарплат спасателей и полицейских прописано в государственном бюджете на следующий год, но его размер по неясен.
Хотя инфочас представляет собой хорошее средство для критики правительства, оппозиция не задала на сей раз ни одного вопроса премьер-министру Юри Ратасу, большинство вопросов было адресовано Марту Хельме.
Лидер фракции социал-демократов Индрек Саар подтвердил ERR, что об этом они договорились в фракцией Реформистов. По его словам, Ратас по существу правительством не руководит. "Мы задаем вопросы тем, кто руководит", — сказал Саар.
Оппозиция также обвинила руководство Рийгикогу в том, что оно нарушает хорошую традицию парламента, отдавая приоритет в оглашении вопросов представителям коалиции.
Первым на вопрос своего однопартийца ответил Юри Ратас, который сказал, что с каждым годом финансировать важнейшие сферы деятельности государства становиться всё сложнее, поэтому он хотел бы инициировать дебаты по налогообложению в Эстонии.
Отвечая на вопрос, какое повышение зарплат ждет спасателей, глава МВД Март Хельме сказал, что переговоры по бюджету еще не завершены, и он не может назвать точные цифры. "Правительство занимается вопросом повышения зарплат, и я осмелюсь предсказать, что оппозицию ждет неприятный сюприз", — заявил Хельме.
"В проекте бюджета прописано повышение зарплат спасателям, полицейским и некоторым другим, но какие будут цифры, я пока сказать не могу, по ним мы еще окончательно не договорились", — добавил министр.
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