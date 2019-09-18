Хельме: повышение зарплат спасателей и полицейских прописано в бюджете

Хотя инфочас представляет собой хорошее средство для критики правительства, оппозиция не задала на сей раз ни одного вопроса премьер-министру Юри Ратасу, большинство вопросов было адресовано Марту Хельме.

Лидер фракции социал-демократов Индрек Саар подтвердил ERR, что об этом они договорились в фракцией Реформистов. По его словам, Ратас по существу правительством не руководит. "Мы задаем вопросы тем, кто руководит", — сказал Саар.

Оппозиция также обвинила руководство Рийгикогу в том, что оно нарушает хорошую традицию парламента, отдавая приоритет в оглашении вопросов представителям коалиции.

Первым на вопрос своего однопартийца ответил Юри Ратас, который сказал, что с каждым годом финансировать важнейшие сферы деятельности государства становиться всё сложнее, поэтому он хотел бы инициировать дебаты по налогообложению в Эстонии.