Хельме пошел на попятную: журналист меня неправильно понял. НАТО для нас — самая важная гарантия безопасности

"У НАТО в прошлом были свои кризисы, и сейчас блок точно в кризисе и мы не знаем, как альянс из него выйдет", — сказал Хельме изданию. "Поэтому Эстония должна потрудиться, чтобы наладить партнерство с определенными странами".

Именно в связи с кризисом НАТО и сказал Хельме в интервью о плане B. По этому поводу газета Iltalehti отмечает, что раньше ни один эстонский политик открыто не говорил, что правительство готовится к альтернативным планам.

После того, как слова Хельме раскритиковали премьер-министр Юри Ратас и министр обороны Юри Луйк, лидер EKRE прокомментировал ситуацию: "Если журналист Iltalehti так трактовал мои слова, то он меня неправильно понял. НАТО является и остается для нас самой важной гарантией безопасности".

Он добавил, что несмотря на это, независимый народ и государство должны быть способны защитить себя и в ситуации, когда международные органы безопасности по какой-то причине не могут этого сделать. "Эстония должна усилить независимую обороноспособность".