Хельме, Попов, Кылварт. ТОП-100 самых влиятельных людей Эстонии 2020

Первое место среди влиятельных персон занял Мартин Хельме. В этом году он окончательно показал, кто тут босс: он прибрал к рукам управление экономическим кризисом, направлял заемные деньги и перенял у отца руководство партией. Осенью же он захватил и ведущую роль в правительстве, заявив, что для сохранения коалиции EKRE должна доверять премьер-министру, а не наоборот.

Назначенный на должность медицинского руководителя чрезвычайного положения во время эпидемии коронавируса Аркадий Попов очень быстро завоевал среди народа статус ценного специалиста своей харизматичной и четкой речью. Исходя из его слов и рекомендаций принимались решения для борьбы с вызванным коронавирусом кризисом как на личном, так и на государственном уровне.

Экс-министр внутренних дел Март Хельме не любит держать язык за зубами — его скандальные выражения в этом году два раза приводили к кризису в правительстве: сначала он отправил всех представителей ЛГБТ-сообщества в Швецию, а потом оклеветал новоизбранного президента США Джо Байдена. Последнее, правда, стоило ему министерского портфеля.

ТОП-100 самых влиятельных людей Эстонии 2020

1. Мартин Хельме, министр финансов, председатель EKRE

2. Аркадий Попов, руководитель медицинского штаба Департамента здоровья

3. Март Хельме, экс-министр внутренних дел и бывший председатель EKRE

4. Михаил Кылварт, мэр Таллинна

5. Юри Ратас, премьер-министр Эстонии

6. Маргус Линнамяэ, предприниматель в сфере недвижимости, аптечном деле и СМИ

7. Танель Кийк, министр социальных дел

8. Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел

9. Хелир-Валдор Сеэдер, председатель Isamaa

10. Ирья Лутсар, профессор микробиологии и вирусологии Тартуского университета, глава научного совета по борьбе с COVID-19

11. Юлле Мадизе, канцлер права

12. Парвел Пруунсилд, владелец Bigbank

13. Отт Тянак, гонщик

14. Керсти Кальюлайд, президент Эстонии

15. Виллы Кыве, председатель Госсуда

16. Майлис Репс, экс-министр образования и науки

17. Хиллар Тедер, предприниматель в сфере недвижимости

18. Пааво Ныгене, председатель правления Tallink

19. Кая Каллас, председатель Партии реформ, лидер оппозиции

20. Элмар Вахер, глава Департамента полиции и погранохраны

21. Мартин Херем, глава Сил обороны

22. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

23. Айн Хансшмидт и Энн Пант, владельцы Tallink

24. Маркус и Мартин Виллиг, основатели Bolt

25. Кристьян Раху, председатель правления Utilitas

26. Арво Пярт, композитор

27. Олег Гросс, предприниматель, владелец магазинов Grossi

28. Кристо Кяэрманн и Таавет Хинрикус, основатели Transferwise

29. Мадис Мюллер, президент Банка Эстонии

30. Арнольд Синисалю, глава Полиции безопасности (КаПо)

31. Юри Луйк, министр обороны

32. Рауль Кирьянен, основатель фирмы Graanul Invest

33. Мартин Кадай, бывший глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья

34. Кармен Йоллер, семейный врач

35. Таави Аас, министр экономики и коммуникаций

36. Эдвард Лаане, врач Курессаареской больницы

37. Тармо Соомере, президент Академии наук Эстонии

38. Яак Ааб, новый министр образования и науки, экс-министр государственного управления

39. Nublu, репер

40. Индрек Нейвелт, предприниматель

41. Тийт Пруули, предприниматель

42. Ханс Х. Луйк, предприниматель в сфере СМИ

43. Райн Лыхмус, владелец LHV

44. Андрус Ансип, евродепутат

45. Яна Тоом, евродепутат

46. Ардо Ханссон, экс-глава Банка Эстонии

47. Айвар Пильв, присяжный адвокат

48. Тоомас Хендрик Ильвес, политик

49. Иво Фельт, продюсер

50. Хенрик Хололей, гендиректор генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту

51. Керсти Крахт, советник министра финансов

52. Хандо Суттер, председатель правления Eesti Energia

53. Андрес Меритс, вирусолог

54. Хейти Хяэль, основной владелец Alexela

55. Криста Фишер, профессор математической статистики Тартуского университета

56. Анетт Контавейт, теннисистка

57. Мерике Юрило, экс-глава Департамента здоровья

58. Тынис Лукас, министр культуры

59. Вильяр Аракас, предприниматель

60. Пауль Керес, присяжный адвокат

61. Андрес Пармас, генпрокурор Эстонии

62. Таави Вескимяги, председатель правления Elering

63. Юрген Лиги, политик

64. Тийт Ланд, ректор Таллиннского технического университета

65. Сийм Каллас, политик

66. Кристьян Йыэкалда и Теэт Маргна, артисты

67. Варро Вооглайд, председатель НКО "В защиту семьи и традиции"

68. Тойво Тянавсуу, основатель Фонда лечения рака "Подаренная жизнь"

69. Урмас Вийлма, архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви

70. Кристьян Порт, член совета Эстонского антидопингового комитета

71. Март Хабер и Тайво Пиллер, предприниматели

72. Урмо Аава, директор Rally Estonia

73. Нейнар Сели, предприниматель

74. Стен Тамкиви, предприниматель

75. Юри Кяо, предприниматель

76. Пеэп Талвинг, главврач Северо-Эстонской региональной больницы

77. Урмас Сырумаа, предприниматель

78. Роберт Сарв, присяжный адвокат

79. Таави Перн, государственный прокурор

80. Ээро Эпнер, драматург

81. тоомас Луман, предприниматель

82. Прийт Выйгемаст, актер

83. Пеэп Петерсон, председатель Центрального союза профсоюзов

84. Прийт Сибуль, генсек партии Isamaa

85. Мартин Ярвеоя, штурман

86. Энн Вескимяги, предприниматель

87. Айгар Каллас, глава RMK

88. Хендрик Тоомпере младший, худрук Эстонского драмтеатра

89. Андрус Кивиряхк, писатель

90. Арто Аас, глава Центрального союза работодателей

91. Айвар Похлак, президент Футбольного союза Эстонии

92. Килвар Кесслер, глава Финансовой инспекции

93. Яак Нигул, предприниматель

94. Кристен Михал, политик

95. Эрго Кулд и Мартин Алгус, режиссер и сценарист

96. Ральф Алликвеэ, глава Ида-Таллиннской центральной больницы

97. Ле Валликиви, глава Общества семейных врачей

98. Каупо Карелсон, продюсер

99. Айвар Мяэ, экс-глава Театра "Эстония"

100. Эпп Кярсин, секс-тренер