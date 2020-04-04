Хельме ответил NYT: Эстония дискриминирует не больше, чем остальные страны

”Ни о каком рабском труде, о котором говорится в New York Times, не может быть и речи. В Эстонии иностранным рабочим необходимо платить среднюю по стране зарплату за прошлый год. Сейчас это как минимум 1407 евро”, — отмечает министр.

Также он опровергает утверждения New York Times о том, будто иностранный работник вынужден работать только у одного работодателя. Хельме говорит, что ходатайствует о приезде работника, действительно, один работодатель, но если у работника по какой-то причине закончатся с ним трудовые отношения, а разрешенное законом время на пребывание в стране в рабочих целях не истекло, то о регистрации этого работника может ходатайствовать и другой работодатель. Если работу ему все найти не удается, то если правила пересечения границ и транспортное сообщение этого позволяют, он должен вернуться на родину.

”Сейчас в Эстонии в условиях чрезвычайного положения могут работать только те иностранцы, которые легально находились здесь до 17 марта, когда вступили в силу ограничения на границах. Как и другие страны, Эстония во имя обуздания вируса пропускает в страну своих жителей. Иностранцы, которые не являются жителями Эстонии и чье прибытие в Эстонии не является неизбежно необходимым (это касается и людей, прибывающих с целью временного трудоустройства), в Эстонию не допускаются”.

Хельме отметил, что в нынешние трудные времена необходимо поддержать прежде всего жителей Эстонии и предоставить им возможность занять свободные места.

Министр заявил, что Эстония в данной ситуации дискриминирует не больше, чем остальные страны.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.