Хельме об обнародовании секретных документов ВЭБ-фонда : только лишь общественного интереса недостаточно

Министр внутренних дел Март Хельме в ответ на обращение Яануса Карилайда сообщил, что поддерживает обнародование касающихся ВЭБ-фонда документов, которые находятся распоряжении органов безопасности, но следует считаться с нежеланием фигурирующих в документах чиновников и других лиц не обнародовать свои имена.
”В данном вопросе важно понимать, что только лишь общественного интереса по части обнародования информации недостаточно”, — написал министр.
Он отметил, что обнародование государственной тайны раньше предусмотренного срока возможно лишь в объемах, которые не вредят безопасности указанных в документах или причастных к сбору информации лиц. Объективную оценку угрозе безопасности может дать лишь держатель информации, в данном случае Департамент полиции безопасности.
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