15.07.2019, 13:29

Хельме об обнародовании секретных документов ВЭБ-фонда : только лишь общественного интереса недостаточно


rus.delfi.ee
EST
VEB-fondi pressikonverents
VEB fondFoto: Karl Anders Vaikla

Министр внутренних дел Март Хельме в ответ на обращение Яануса Карилайда сообщил, что поддерживает обнародование касающихся ВЭБ-фонда документов, которые находятся распоряжении органов безопасности, но следует считаться с нежеланием фигурирующих в документах чиновников и других лиц не обнародовать свои имена.

”В данном вопросе важно понимать, что только лишь общественного интереса по части обнародования информации недостаточно”, — написал министр.

Он отметил, что обнародование государственной тайны раньше предусмотренного срока возможно лишь в объемах, которые не вредят безопасности указанных в документах или причастных к сбору информации лиц. Объективную оценку угрозе безопасности может дать лишь держатель информации, в данном случае Департамент полиции безопасности.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: