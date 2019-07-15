Хельме об обнародовании секретных документов ВЭБ-фонда : только лишь общественного интереса недостаточно

”В данном вопросе важно понимать, что только лишь общественного интереса по части обнародования информации недостаточно”, — написал министр.

Он отметил, что обнародование государственной тайны раньше предусмотренного срока возможно лишь в объемах, которые не вредят безопасности указанных в документах или причастных к сбору информации лиц. Объективную оценку угрозе безопасности может дать лишь держатель информации, в данном случае Департамент полиции безопасности.