Хельме о своем совете лечить коронавирус гусиным жиром: признаю, что недооценил ситуацию(5)
Министр внутренних дел Март Хельме признал, что в свое время недооценил коронавирус.
Министр внутренних дел Март Хельме признал, что в свое время недооценил коронавирус.
Об этом он сказал вчера вечером в передаче "Esimene stuudio" на ERR. "Я бы не сказал, что я высмеивал, но признаю, что не отнесся к нему (вируса) серьезно”, — признал Хельме.
Напомним, что на пресс-конференции правительства 27 февраля Хельме, говоря о коронавирусе, заявил, что никакой чрезвычайной ситуации в Эстонии нет, и сравнил это заболевание с обычной простудой.
Хельме сказал, что обычная простуда теперь именуется по-новому и что во времена его молодости при похожих симптомах никому и в голову не приходило видеть в этом коронавирус. По оценке министра, речь шла об обычной простуде, от которой помогают теплые носки, гусиный жир, горчичники и тому подобное. ”Не было никакого коронавируса. Сейчас диагнозы ставятся на совершенно другом уровне”, — заметил он.
”У нас нет никакой чрезвычайной ситуации. У нас нет никакого кризиса. Никакой пандемии или эпидемии нет. Но есть риск — сказал министр. — И этим риском мы занимаемся. Его снижением до максимального низкого уровня. Прошу это учитывать”.
На вопрос журналиста о том, этично ли шутить сейчас на тему вируса, когда умирают люди, Хельме ответил, что раньше просто не умели диагностировать: ”Люди умирали и раньше. Знаете, шутить можно над чем угодно. И даже нужно”.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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