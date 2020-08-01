Хельме: наша цель на следующие выборы — сформировать правительство

"Мы самая динамичная и амбициозная партия Эстонии. Но застой и самодовольство означают регресс. Хотя мы консерваторы, мы постоянно смотрим в будущее, — сказал Мартин Хельме аудитории из почти 600 человек. — Мы единственная партия в Эстонии, которая увеличила свои ряды после выборов, но мы должны стать крупнейшей партией Эстонии. Наша цель — увеличить силу, вес и влиятельность партии настолько, чтобы после следующих выборов правительство сформировали мы".

Хельме также сказал, что на муниципальных выборах 2021 года партия намерена во всех местных самоуправлениях выставить собственные избирательные списки.

Согласно данным Коммерческого регистра, по состоянию на 1 августа крупнейшей партией в Эстонии является Центристская — 14 733 члена. Далее идут Партия реформ (11 395) и EKRE (8878). На четвертом месте "Отечество" (7973).