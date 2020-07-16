Хельме лишил выступающие за равноправие организации денег. Кийк выдвинул ему ультиматум: выплатить все до завтра

Что будет в противном случае, Кийк не уточнил.

Кийк отметил, что поступлениями налога на азартные игры распоряжается министр социальных дел, а в отношении проектов, о которых идет речь, имеются действующие решения об удовлетворении ходатайств. Кийк подчеркнул, что ни позиция Министерства социальных дел, ни правовая ситуация в последнее время не менялись, поэтому распоряжение Хельме об остановке выплат незаконно.

”В ходе правовых прений между правительственными учреждениями не должны страдать организации, которые действуют законно и выступают за гендерное равноправие и равное обращение, что важно для всего общества”, — отметил Кийк.