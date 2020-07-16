16.07.2020, 10:11

Хельме лишил выступающие за равноправие организации денег. Кийк выдвинул ему ультиматум: выплатить все до завтра

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Tanel Kiik ja Martin Helme
Tanel Kiik ja Martin HelmeFoto: Kollaaž

На прошлой неделе по распоряжению министра финансов Мартина Хельме были приостановлены совершаемые за счет поступлений налога на азартные игры выплаты проектам, выступающим за равное обращение. Министр социальных дел Танель Кийк уже тогда назвал это незаконным, а сегодня поставил Хельме-младшему ультиматум: деньги должны быть выплачены к трем часам завтрашнего дня.

Что будет в противном случае, Кийк не уточнил.

Кийк отметил, что поступлениями налога на азартные игры распоряжается министр социальных дел, а в отношении проектов, о которых идет речь, имеются действующие решения об удовлетворении ходатайств. Кийк подчеркнул, что ни позиция Министерства социальных дел, ни правовая ситуация в последнее время не менялись, поэтому распоряжение Хельме об остановке выплат незаконно.

”В ходе правовых прений между правительственными учреждениями не должны страдать организации, которые действуют законно и выступают за гендерное равноправие и равное обращение, что важно для всего общества”, — отметил Кийк.

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