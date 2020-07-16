Хельме лишил выступающие за равноправие организации денег. Кийк выдвинул ему ультиматум: выплатить все до завтра(27)
На прошлой неделе по распоряжению министра финансов Мартина Хельме были приостановлены совершаемые за счет поступлений налога на азартные игры выплаты проектам, выступающим за равное обращение. Министр социальных дел Танель Кийк уже тогда назвал это незаконным, а сегодня поставил Хельме-младшему ультиматум: деньги должны быть выплачены к трем часам завтрашнего дня.
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