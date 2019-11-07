Хельме хочет, чтобы минимальную зарплату иностранным работникам повысили в полтора раза

"Мы хотим, чтобы сюда приезжали люди, которые имеют высокую квалификацию. Мы хотим, чтобы им платили полторы средней зарплаты Эстонии", - сказал министр .

В Союзе работодателей к этой идее относятся с осторожностью: это может навредить и экономике Эстонии, и государственному бюджету.

Сейчас везде царит нехватка рабочей силы, и в долгосрочной перспективе из-за демографии она никуда не исчезнет, считают представители работодателей.

Министр еще неделю назад поставил вопрос о повышении обязательной зарплаты иностранцам, но в итоге решил обождать еще неделю и проконсультироваться с коллегами.