07.11.2019, 21:47

Хельме хочет, чтобы минимальную зарплату иностранным работникам повысили в полтора раза

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PEREPEA: Jakko Väli sõnul otsustas tema palkamise Perekond ehk perekond Helmed.
PEREPEA: Jakko Väli sõnul otsustas tema palkamise Perekond ehk perekond Helmed.Foto: Tiit Blaat

Глава МВД Март Хельме хочет, чтобы в Эстонии повысили минимальную зарплату для иностранцев в полтора раза, чтобы избавить рынок труда от низкоквалифицированной рабочей силы, передает rus.err.ee.

"Мы хотим, чтобы сюда приезжали люди, которые имеют высокую квалификацию. Мы хотим, чтобы им платили полторы средней зарплаты Эстонии", - сказал министр .

В Союзе работодателей к этой идее относятся с осторожностью: это может навредить и экономике Эстонии, и государственному бюджету.

Сейчас везде царит нехватка рабочей силы, и в долгосрочной перспективе из-за демографии она никуда не исчезнет, считают представители работодателей.

Министр еще неделю назад поставил вопрос о повышении обязательной зарплаты иностранцам, но в итоге решил обождать еще неделю и проконсультироваться с коллегами.

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