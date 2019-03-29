Хельме грозится лишить Feministeerium финансирования. Феминистки утверждают, что ничего напрямую от государства не получают

"Финансирование Feministeerium идет из успешно выигранных публичных проектных конкурсов. Нашу деятельность также поддерживают пожертвования. […] Feministeerium ничего напрямую от государства не получает, в отличии от, например, политических партий. Мы не знаем, что планируют те, кто нам угрожает — запретить впредь участвовать в проектных конкурсах? Ждем с интересом", — отвечает на заявление Хельме организация.

Feministeerium объясняет, что их бюджет уходит на деятельность, связанную с ведением портала в интернете: редактуру, написание статей, гонорары, переводы. Также организация организовывает различные мероприятия, как открытые дискуссии, практические воркшопы, художественные кружки, подкасты.

"Очень большую часть работы Feministeerium составляет деятельность волонтеров", — отмечает организация.

Ранее на передаче Март Хельме сказал, что много вопросов вызывает финансирование третьего сектора и привел в пример акцию Feministeerium, отметив, что они получают дотацию в 60 000 евро. Она заявил, что EKRE выступает за упразднение такого рода дотаций и направление освободившихся средств, например, на нужды людей с ограниченными возможностями.

На вопрос о том, что еще можно урезать, Хельме ответил: ”Списка нет. Это был просто пример. Но подчеркну: государство тратит деньги на вещи, на которые государство не должно тратить. Тратить нужно на исполнение функций государства”.