18.01.2020, 21:10
Хельме: бывший руководитель Elektrilevi брал взятки на протяжении долгого времени(1)
Позавчера Полиция безопасности задержала члена правления Elektrilevi Тааво Рандна, который подозревается в получении взятки. Также был задержан человек, которого подозревают в даче этой взятки, пишут "Деловые Ведомости".
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