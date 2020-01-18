18.01.2020, 21:10
Хельме: бывший руководитель Elektrilevi брал взятки на протяжении долгого времени
Позавчера Полиция безопасности задержала члена правления Elektrilevi Тааво Рандна, который подозревается в получении взятки. Также был задержан человек, которого подозревают в даче этой взятки, пишут "Деловые Ведомости".
Названа причина убийства аспирантки в Петербурге
Синоптик рассказал о кратковременном похолодании в Москве
Почему умершего онколога Павленко похоронили на следующий день
В Мурманской области официально разрешили ловлю краба