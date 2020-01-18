Хельме: бывший руководитель Elektrilevi брал взятки на протяжении долгого времени

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Martin Helme Foto: Priit Simson

Позавчера Полиция безопасности задержала члена правления Elektrilevi Тааво Рандна, который подозревается в получении взятки. Также был задержан человек, которого подозревают в даче этой взятки, пишут "Деловые Ведомости".