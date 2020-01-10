Хелле-Мооника Хельме: почему вы не любите нас? Почему не пишете, что EKRE сделала большое дело?

На просьбу прокомментировать рейтинги партии, Хельме сказала, что, несмотря на ”давление, раздувание и информационные операции” популярность партии не падает и даже немного растет.

Кто на вас давит?

Извне давят, СМИ.

Но вы не можете жить без СМИ.

Это СМИ не могут жить без нас. Почему вы никогда не пишете о нас ничего хорошего?

Март Хельме тоже размышлял над этим. Я бы попросила вас ответить на этот вопрос. Почему СМИ вас не любят?

Вопрос любви такой и есть. Я могу задать вам встречный вопрос: почему вы нас не любите?

Если позволите, то я буду спрашивать, а вы отвечать. Почему о вас нет положительных историй?

А почему вы не пишите об этом? Когда мы снизили алкогольный акциз, почему вы не написали, что EKRE сделал большое дело? Вы же видите, сколько денег стало поступить в государственную казну!

На просьбу назвать другие достижения партии, Хельме ответила: ”Летом начинается строительство границы. Дороги, проект партнерства государственного и частного секторов также начинается летом. Подняли зарплаты учителям, работникам культуры и полицейским”.

Какой вы видите Эстонию через десять лет?

Независимой. Свободной. Счастливой. Национальным государством. Очень надеюсь, что количество населения начнет расти, что эстонцы вернутся домой. Позволю себе помечтать: я действительно надеюсь, что нас будет больше, чтобы больше не было устойчивого снижения. Чтобы у всех была работа и хлеб и чтобы наше Эстонское Государство просуществовало намного дольше, чем эти десять лет.

Полностью интервью смотрите на видео.