Хелле-Мооника Хельме: финансирование объединения ЛГБТ — это не приоритет

Как сказала Хельме Delfi, вместо объединения ЛГБТ можно было бы поддержать, например, родильный дом в Пылва. "У государства мало денег, и объединение ЛГБТ — это никакой не приоритет".

Представляющий Центристскую партию министр социальной защиты Танель Кийк посетил летом офис Эстонского объединения ЛГБТ, где говорил на темы сотрудничества, а также о финансовой поддержке подобных организаций и ситуации с транс-сексуалами.

Хельме считает, что в коалиционном договоре прописаны основы семейной политики, из них нужно и исходить. "Понятно, что все министры действуют исходя из своих субъективных представлений; как министру Кийку нужно ходить и встречаться, но решать вопросы финансирования без коалицинных партнеров нельзя", — сказала она.