Хелле-Мооника Хельме: финансирование объединения ЛГБТ — это не приоритет

Заместитель председателя фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме сказаал, что финансирование эстонского объединения ЛГБТ или других аналогичных организаций — это вопрос, который EKRE поднимет на совете правительственной коалиции. "Если это продолжится, то мы не можем работать в такой коалиции", — написала она в социальной сети.
Как сказала Хельме Delfi, вместо объединения ЛГБТ можно было бы поддержать, например, родильный дом в Пылва. "У государства мало денег, и объединение ЛГБТ — это никакой не приоритет".
Представляющий Центристскую партию министр социальной защиты Танель Кийк посетил летом офис Эстонского объединения ЛГБТ, где говорил на темы сотрудничества, а также о финансовой поддержке подобных организаций и ситуации с транс-сексуалами.
Хельме считает, что в коалиционном договоре прописаны основы семейной политики, из них нужно и исходить. "Понятно, что все министры действуют исходя из своих субъективных представлений; как министру Кийку нужно ходить и встречаться, но решать вопросы финансирования без коалицинных партнеров нельзя", — сказала она.
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