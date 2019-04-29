Хелир-Валдор Сеэдер: Куузик не должен был сегодня вступать в должность. Он мог бы дать правительству начать с чистого листа

По словам Сеэдера, представление Куузика в качестве кандидата в министры следовало бы более тщательно обдумать.

"Это, несомненно, ставит новое вступившее в должность правительство в неудобное и уязвимое положение. Ни одно правительство не хотело бы себе такого начала", — сказал Сеэдер.

Вице-спикер Рийгикогу указал, что кандидат не должен отказываться, а у него всегда также есть возможность подождать с вступлением в должность, пока ситуация не будет более ясной.

"Но в данный момент у меня так мало информации, что я не могу никого осуждать", — сказал Сеэдер.